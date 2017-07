Schwarzbach düpiert die Konkurrenz

Beim 45. Schwimmfest des SSV Waghäusel im Rheintalbad ging es bei hochsommerlichen Temperaturen jüngst darum, die Form für die bevorstehenden badischen Meisterschaften zu testen. 387 Schwimmer traten bei windig-sonnigen Bedingungen im 50-Meter-Becken an, um ihre Bestzeiten nochmals zu toppen und um Medaillen zu erkämpfen.

Frisch zurückgekehrt aus dem einwöchigen Trainingslager in Freiburg stellten sich auch 23 Schwimmer des Rastatt TV der Herausforderung. Insgesamt gingen die Athleten von Trainerin Angelika Berndt 94 Mal in Waghäusel an den Start und erzielten dabei beachtliche Erfolge: Steffen Schwarzbach (Jahrgang 2000) düpierte die Konkurrenz gleich mehrfach und sicherte sich vier Goldmedaillen. Marco Smuda (2001) bestätigte seine bislang gezeigte Topform und räumte drei Goldmedaillen ab. Lea Frohberg (2003) steigert sich derzeit weiter von Wettkampf zu Wettkampf und erkämpfte zwei Gold- sowie eine Bronzemedaille.

Ebenso zeigten die neu in das Wettkampfteam aufgenommen jungen Schwimmer, dass sie gut bei den "Großen" angekommen sind: Alexander Straub hinterließ mit einer Gold- und gleich vier Silbermedaillen einen blendenden Eindruck. Luisa Hohenstein (2005), Annika Lehmann (2005), Cengiz Schroll (2004), Jarrik Cultiaux (2004) und Justin Schulz (2004) erreichten mehrere Medaillen und etliche neue persönliche Bestzeiten.

Trainerin Angelika Berndt war sichtlich zufrieden mit ihrer Mannschaft: Obwohl das harte Trainingslager mit knapp 40 geschwommen Kilometern noch vielen ihrer Schützlinge in den Knochen steckte, erschwamm die Mannschaft neben 16 Gold-, 24 Silber- und 19 Bronzemedaillen sage und schreibe 50 persönliche Bestzeiten sowie 18 wichtige Qualifikationszeiten für die Teilnahme an den badischen Meisterschaften. Damit können die nächsten Wettkämpfe, vor allem aber die langersehnte Meisterschaft kommen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. (red)