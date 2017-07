Przybylko bestätigt Weltklasse-Form

Fast vier Stunden hatte sich Uli Geis den Mund fusselig geredet, ehe er sich am späten Freitagabend im Jahnstadion ein Feierabendbier gönnen durfte. Dabei blickte der Athletenmanager und Moderator des 21. Bühler Hochsprung-Meetings zufrieden auf einen hochklassigen Wettkampf zurück: "Die Bilanz fällt positiv aus." Das lag natürlich in erster Linie am derzeitigen Überflieger Mateusz Przybylko. Der Bielefelder in Diensten des TSV Bayer Leverkusen konnte seinen Coup aus der Vorwoche, als er in Bottrop über 2,35 Meter gesegelt, zwar nicht wiederholen, kurz vor den deutschen Meisterschaften sowie der WM in London im August bestätigte der 25-Jährige seine blendende Form. "Mateusz ist in der Weltklasse angekommen", unterstrich Geis. Dort will Przybylko auch künftig für Furore sorgen und möglichst bald den deutschen Rekord von Carlo Thränhardt angreifen. Dieser liegt bei 2,37 Metern und datiert aus dem Jahr 1987 - noch. "Ich will 2,38 springen und das Ding nach Leverkusen holen", so die klare Ansage Przybylkos.

Während Eike Onnen, der Sieger der beiden Vorjahre, keine Rolle spielte, sprang sich Falk Wendrich in die Herzen der Zuschauer. Bei seiner Premiere in Bühl schlängelte sich der sympathische Schlaks des LAZ Soest souverän über die Latte und verbesserte obendrein seine persönliche Bestmarke auf 2,26 Meter. Das freute auch Geis: "Der Falk ist wieder da!"

Nicht ganz zufrieden waren die Meeting-Macher mit der Siegerhöhe bei den Frauen. "Da hatte ich mir eine Höhe mehr erhofft", so Geis. Mit der Leistungsdichte - vier Springerinnen überquerten die Latte bei 1,90 Metern - konnte er hingegen gut leben. Während sich die Schwedin Erica Kinsey mit übersprungenen 1,92 Metern über den Sieg freute, war Marie-Laurence Jungfleisch - auch sie schaffte 1,92 Meter, hatte aber mehr Fehlversuche - mit Platz zwei gar nicht zufrieden. Aber Athletenmanager Geis relativierte die Leistung der derzeit besten deutschen Springerin: "Man kann nicht jede Woche 1,97 Meter rauspfeifen."

Dennoch zog Wolfgang Lorenz insgesamt ein positives Fazit - aus sportlicher Sicht, vor allem aber was die Stimmung unter den rund 700 Zuschauern anbelangt. Nach den Wochen voll "purem Stress", so Lorenz, will er nun "zwei Wochen ins Land ziehen lassen", ehe er über eine mögliche 22. Auflage des Springens 2018 entscheidet. (moe)