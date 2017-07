Fast drei Meter Vorsprung

Mit nur einer Goldmedaille blieben die Leichtathleten aus dem Kreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl am Wochenende bei den überregionalen Meisterschaften im Kampf um die Titel etwas hinter den Erwartungen zurück. Kugelstoßer Nico Maier vom Sportring Yburg Steinbach sicherte sich in Wetzlar den süddeutschen Meistertitel in der Jugendklasse U18.

Ohne ernsthafte Konkurrenz, die kommt in Deutschland nur aus dem Norden und dem Osten, begann der Schützling von Trainer Hermann Oser den Wettkampf mit 19,05 Metern. Nach Durchgang eins war schon klar, dass der Sieg damit an den Steinbacher ging, der nächstbeste Konkurrent lag mit 16,06 Metern aussichtslos zurück. Maier konnte dann auch keine bessere Weite mehr draufpacken. Mit 18,91, 18,90 und 18,96 Metern hatte er aber noch ähnlich gute Versuche. Der Gelnhausener Janis Hammel verbesserte sich als Vizemeister zwar noch auf 16,33 Meter, konnte den Sieg von Maier aber nicht gefährden.

Ohne Edelmetall blieben dagegen die gleichaltrigen Medaillenkandidaten Celine Kistner und Leon Hofmann. Der Steinbacher Speerwerfer, dieses Jahr immerhin schon auf 64,44 Meter verbessert, musste nach seiner Verletzung mit 56,03 Metern und Rang vier Vorlieb nehmen. Die gleiche Platzierung erreichte auch Celine Kistner (LG Hardt) über 3000 Meter. In 10:27,99 Minuten landete auch sie auf dem undankbaren vierten Platz. Im gleichen Wettbewerb liefen Jasmin und Christine Vollmer (TV Bühl) in 11:04,59 und 11:07,13 Minuten auf die Plätze zehn und elf. Ebenfalls Zehnte wurde Josefa Metzinger (SR Yburg Steinbach) mit 12,56 Metern beim Kugelstoßen der Mädchen U18. Einziger Mittelbadener in der Männerklasse war Michael Schnepf (VFB Gaggenau), der über 400 Meter Hürden in 56,02 Sekunden Platz sieben belegte.

Justus Baumgarten (SCL-Heel Baden-Baden) war bei der Junioren-Gala des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) in Mannheim am Start. Dort erreichte der 17-Jährige über seine Paradestrecke 400 Meter erneut eine Zeit unter 49 Sekunden und konnte sich als einer von zwei U-18-Läufer in 48,79 Sekunden nah an seiner Bestzeit (48,73) für die Zukunft empfehlen. Zum ersten Mal durfte Baumgarten zum Abschluss der DLV-Gala in einer Nationalstaffel über 4x400 Meter starten. Mit Deutschland III erreichte der Youngster in 3:11,97 Minuten nur eine halbe Sekunde hinter DLV II den dritten Platz. Vorne gewann DLV I mit EM-Norm in 3:09,54.

Trotz herausragender Ergebnisse und einer Steigerung seiner Bestleistung blieb Niklas Huber (Steinbach) bei den deutschen U-16-Meisterschaften in den Blockwettkämpfen ohne das erhoffte Edelmetall. Im westfälischen Lage steigerte sich der 15-Jährige im Blockwettkampf Wurf auf 3105 Zähler und wurde Vierter. 11,56 Sekunden über 100 Meter, 41,69 Meter im Diskuswurf, 11,26 Sekunden über 80 Meter Hürden, 5,90 Meter im Weitsprung und 14,65 Meter im Kugelstoßen waren die Einzelleistungen des einzigen Kreisathleten bei den nationalen Titelkämpfen.

Ohne Gold kehrten die mittelbadischen Senioren aus Sachsen zurück. Bei den deutschen Seniorenmeisterschaften in Zittau sammelte Anita Bayha-Zaiser (TV Haueneberstein) holte mit zwei Silber- und einer Bronzemedaille das einzige Edelmetall. Sie startete ihre Medaillenjagd am Freitag über 100 Meter. Nach 15,87 Sekunden im Vorlauf verbesserte sich die W-65-Seniorin im Finale auf 15,83 Sekunden und wurde Vizemeisterin. Am Samstag ließ sie über 400 Meter 82,12 Sekunden folgen, was ihr Rang drei einbrachte. Am Sonntag holte Bayha-Zaiser über 200 Meter in 32,81 Sekunden eine Silbermedaille. Björn Maier (SR Yburg Steinbach) sprintete die 100 Meter Hürden bei den Männern M40 in 17,56 Sekunden und belegte Rang fünf. Joachim Weber (Rastatter TV) lief in der Klasse M55 die 400 Meter in 63,07 Sekunden und belegte mit dieser Jahresbestzeit den siebten Platz.(rawo)