Ochs kämpft sich bis ins Finale vor Völlig durchnässt, aber mit einigen guten Ergebnissen und Rennen im Gepäck, kehrten die fünf BMX-Fahrer des RSV Falkenfels Bühlertal von den diesjährigen deutschen Meisterschaften in Hamburg zurück. Lilly Ochs erreichte als erfolgreichste RSV-Kraft den Final-Lauf und belegte am Ende den achten Platz. Die Wetteraussichten für die Hansestadt ließen schwer zu wünschen übrig. Das erste freie Training, das bereits für Freitag angesetzt war, wurde aufgrund des Dauerregens abgesagt, um die Strecke für die Rennläufe nicht über die Maßen zu strapazieren. Für viele, vor allem aus ferneren Gegenden Angereiste, war dies kein gutes Omen, ist doch ein solches Training immens wichtig, um das Streckenlayout kennenzulernen und sich auf die Besonderheiten der Hindernisse einzustellen. Noch am selben Abend wurde der Zeitplan für den Samstag, an dem drei der fünf Bühlertäler Athleten an den Start gingen, aufgrund der Wettervorhersage komplett über den Haufen geworfen und um vier Stunden nach hinten verschoben. Diese organisatorische Änderung erwies sich im Nachhinein als goldrichtig. Gegen Mittag ließ der Regen nach, die Rennen fanden am Nachmittag dann sogar im Trockenen statt. Lilly Ochs stand bei den Schülerinnen am Start-Gate. Das Fahrerfeld bot hochkarätige Gegnerinnen auf, die zum Teil auf internationalem Terrain unterwegs sind. Dessen ungeachtet machte Ochs mit packenden Rennen und so manch geschicktem Manöver den Einzug ins Finale klar. Dort musste sie einen Sturz verkraften und sich am Ende mit dem achten Platz begnügen. In der Altersklasse Jugend fuhr Robin Kalender starke Vorläufe. Als jahrgangsjüngerer Teilnehmer in seiner Klasse zeigte er so manch älterem Fahrer, wie ausgeprägtes fahrerisches Können mit geschickter Kurventechnik in Einklang zu bringen sind. Auch den Einzug ins Halbfinale meisterte er bravourös, musste sich aber schließlich dort geschlagen geben. Christian Bahrmann ging bei den Senioren I in der 24 Zoll Cruiserklasse an den Start. Auch er traf auf starke Gegner, die sich seit vielen Jahren im internationalen Vergleich behaupten. Gestoppt von einem Sturz, reichte es ihm unglücklicherweise nicht, über die Vorläufe hinauszukommen. Am Sonntag war auf das Hansewetter kein Verlass mehr - es regnete während der Rennen wie aus Kübeln. Nun gingen Leon Kalender und Simon Doninger in der Altersklasse U13 an den Start. Verletzungsbedingt noch nicht wieder komplett auf seinem Niveau angekommen, reichte es Doninger leider nicht, in die Ausscheidungsläufe einzuziehen. Ganz anders sah die Sache bei Leon Kalender aus. Genau wie sein Bruder musste auch er sich als jüngerer Teilnehmer in seiner Altersklasse behaupten. Dass diese Herausforderung für ihn zum BMX-Alltag gehört, stellte er auch in dem wichtigsten Rennen des Jahres unter Beweis. Er bot seinen Kontrahenten energisch die Stirn und fuhr technisch hervorragende Rennen. Doch leider musste auch er nach dem Halbfinale den Renntag beenden.(red)

