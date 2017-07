Hamburg und seine Probleme mit dem Derby Unruhige Zeiten hat der Hamburger Renn-Club als Veranstalter des Derbys in den vergangenen Jahren reichlich durchlebt. Nicht zum ersten Mal wurde vor fünf Jahren die 1,8 Millionenstadt an Elbe, Alster und Bille als Derby-Standort vor allem vom damaligen Verbands-Chefmanager Andreas Tiedtke in Frage gestellt. Auch Iffezheim war im Gespräch, ebenso Hoppegarten und Köln. Die Gegenwehr aus der Hansestadt war zwar erfolgreich, doch die Gegenwart in Hamburg wirkt wenig zukunftsweisend. Am Freitag musste erneut ein Renntag wegen starken Regens abgesagt werden, das geschah 2016 ebenfalls. Im Jahre 2001 stand die Anlage komplett unter Wasser, nichts ging mehr. Das Zuschauerinteresse und die Wahrnehmung der Veranstaltung in der Stadt haben beharrlich nachgelassen, zum Derbysonntag kamen nur noch 12800 Zuschauer. Enttäuschend für den Renn-Club war der Derby-Wettumsatz von nur noch 264273 Euro. Eine der Ursachen war angeblich ein Telekommunikationsproblem, für das im Normalfall eine Versicherung besteht. Seit über zehn Jahren wabert zudem das Thema des Baus einer Doppelrennbahn in der momentan vom G-20-Gipfel gestressten Stadt durch die Szene des Trab- und Galopprennsports. Auf dem Gelände des nur einmal im Jahr als Rennbahn genutzten, städtischen Parks in Horn mit Hundeübungsplatz, Minigolf, Skateranlage, einer Kita und Bolzplätzen soll eine kombinierte Trab- und Galopprennbahn gebaut werden, und deshalb die Trabrennbahn in Bahrenfeld aufgegeben werden. Vom Erlös der geplanten Wohnbebauung könnte der Umbau in Horn bezahlt werden. Zur Entscheidung um das 148. Deutsche Galopp-Derby war auch Hamburgs Innen-und Sportsenator Andy Grote gekommen. Zum Dauer-Thema Doppelrennbahn gab er sich bedeckt: "Es laufen Gespräche mit vielen Beteiligten. Im Moment kann ich aber nichts Konkretes sagen." Auch mit dem Blick auf das 150. Derby im Jahr 2019 blieb er reserviert, nach Lage der Dinge wird es in Horn und dort nicht auf einer Doppelrennbahn gelaufen. Bei der Siegerehrung erlebte der Senator die Freude und Erleichterung der Verantwortlichen des Kölner Gestüts Röttgen, denn deren Hengst Windstoß mit Jockey Maxim Pecheur (26) schaffte den ersten Derbysieg seit Uomo im Jahre 1959. Zeitzeuge war vor 58 Jahren der mittlerweile 96-jährige Hein Bollow, der am Sonntag von Grote für sein 80. Derby in Horn geehrt wurde. 1959 ritt er im Derby den Hengst Adlon, der im geschlagenen Feld landete. Das Derby gewann Bollow dreimal im Sattel und 1974 als Trainer mit Marduk. Den besonderen Iffezheim-Bezug des Derbysiegs von Windstoß mit dem aus Rastatt stammenden Markus Klug und seinem Trainerbeginn in Iffezheim sowie dem einst am Geisler-Stall tätigen Jockey Maxim Pecheur erweiterte der ehemalige Jockey-Europameister Dragan Ilic, dessen Trainerlaufbahn vor zwei Jahren in Iffezheim endete und der seitdem im Kölner Gestüt Röttgen als Pfleger für den Derbysieger Windstoß verantwortlich ist. Pecheur reitet bis zu dreimal in der Woche mit seiner Freundin Lena-Maria Mattes am Rotering-Stall in Iffezheim im Training aus. Die Ex-Amateur-Championesse gewann am Sonntag in Mannheim ein Rennen mit Cazador. Es war exakt zu dem Augenblick, als ihr Freund Maxim bei der Siegerehrung vom Hamburger Publikum gefeiert wurde. Gestern gewann die Vorjahressiegerin Shy Witch aus dem Stall von Jürgen Gröschel in Hannover mit Eduardo Pedroza das "Franz Günter von Gaertner"-Europa-Gruppe-III-Rennen vor Wild Approach und Absolute Blast. Heute steht der Preis der Sparkasse Holstein-Cup im Mittelpunkt des vorletzten Renntags. (kgö)

