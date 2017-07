Normalität als Ziel Grassau am Chiemsee, Sporthotel Achental, Raum Gagelstein: Bibiana Steinhaus wird wissen, was sie heute ab 14 Uhr bei der DFB-Pressekonferenz erwartet. Überschrieben ist die Veranstaltung mit dem Slogan "Schiedsrichter". Das Rampenlicht wird noch ein bisschen greller sein. Die Fragen an Steinhaus werden sich womöglich noch ein wenig akzentuierter anhören als sonst. Vielleicht wird die 38-Jährige diese Sätze sagen, die auch diesmal wie eine Blaupause passen würden: "Ich hatte nie vor, heute noch nicht, einen Emanzipationsweg zu beschreiten. Ich tue nur, was ich liebe." Steinhaus wird ab der neuen Saison als erste Frau Spiele in der Fußball-Bundesliga leiten. "Das war schon immer mein Traum", sagte die Polizeibeamtin aus Hannover, die sich mit ihren Kollegen am Chiemsee auf die kommende Runde vorbereitet. Nachdem Steinhaus im Mai von DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich den entscheidenden Anruf bekommen hatte, erlebte die große Blonde eine "turbulente Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich war ziemlich sprachlos". Und da waren wieder diese Gedanken an den 21. September 2007, als Steinhaus ihre erste Zweitligapartie pfiff. SC Paderborn - 1899 Hoffenheim, Endstand 0:2, Zuschauer: 6699. Das mediale Interesse damals überraschte auch die bodenständige Unparteiische vom MTV Engelbostel-Schulenburg. "Es war einfach verrückt - wie ein Naturspektakel", berichtete Steinhaus jüngst dem SZ-Magazin. Dort gab die fünfmalige Schiedsrichterin des Jahres, die bereits seit einiger Zeit als vierte Offizielle bei Bundesligaspielen fungierte, erstmals auch tiefe Einblicke in ihr Seelenleben. "In den ersten Jahren war ich sehr bemüht, unter dem Radar zu fliegen", meinte Steinhaus, "mit der Gruppe der Schiedsrichter eins zu werden." ,Bis sie schließlich spürte, dass ihr das niemals gelingen wird. "Diese andere Rolle anzunehmen", gibt Steinhaus im zu, "das hat lange gedauert". Respekt vor der Aufgabe hat die 38-Jährige natürlich - Angst jedoch nicht. Steinhaus kennt "das Risiko", wie sie es nennt: "Es ist mir voll bewusst. Ich hatte genug Zeit, mich damit auseinanderzusetzen." Steinhaus weiß nur zu gut, was ab 18. August auf sie zukommt. "Ihre" Spiele werden unter dem Brennglas stattfinden. "Sicherlich stehe ich als Schiedsrichterin gerade zu Beginn unter besonderer Beobachtung - auch durch die Medien", so Steinhaus. Ihr Ziel sei es, dass weibliche Referees im Profifußball "zur Normalität" werden, "und sie zum Spiel einfach dazugehören." (sid)

