Ein bisschen Boll steckt im Aufschlag

Timo Boll und Christoph Geiger haben eines gemeinsam: Beide standen bei der Tischtennis-WM vor vier Wochen in Düsseldorf mit dem überragenden Weltmeister Ma Long in der Box. Allerdings schied der Rekord-Europameister im Viertelfinale aus, Geiger war noch wie der "menschliche Außerirdische" aus China im Halbfinale dabei. In der kommenden Saison geht der 25-Jährige nun für den TV Bühl an die Platte.

Das deutet nun allerdings nicht auf enorme Ambitionen der Tischtennis-Abteilung hin, auch wenn sie nach dem knappen Abstieg aus der Kreisklasse A zurück in die Bezirksklasse will. Der Neuzugang vom TTC Haslach ist durchaus eine willkommene Verstärkung - allerdings besitzt Geiger bei weitem nicht die Qualitäten eines Timo Boll oder Ma Long. "Die betreiben eine andere Sportart", stellt der Amateur mit Blick auf die Profis selbst klar und schiebt zur Verdeutlichung nach, "den schnellsten Rückschlag bei der WM machte der Franzose Tristan Flore mit einer Geschwindigkeit von 107 km/h. Ich schätze, wir bewegen uns im Spiel bei etwa der Hälfte". Noch rasanter hämmern die Asse bei Schmetterbällen mit bis zu 140 Stundenkilometer drauf.

Weiter als Achtelfinalist Flore oder Boll hat es Geiger dennoch gebracht: als Schiedsrichter. Während der WM absolvierte der Sohn des Präsidenten des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), Michael Geiger, seine letzten Prüfungen zum "Blue Badge Umpire" und leitete zahlreiche WM-Spiele als Hauptschiedsrichter. Der frisch gekürte internationale Referee fungierte überdies als Assistent im WM-Halbfinale zwischen den Chinesen Ma und dem Weltranglistendritten Xu Xin.

Für ein WM-Endspiel war der Neu-Bühler bereits im Vorjahr verantwortlich: bei der U-18-WM in Südafrika. Das klingt weniger bedeutend - doch das Finale war ein historisches. Tomokazu Harimoto wurde mit nur zwölf Jahren Junioren-Weltmeister. In Düsseldorf pulverisierte das Wunderkind weitere Rekorde und avancierte neben Boll und den deutschen Stars zum Publikumsliebling. Erst im Viertelfinale flog der 13-jährige Jüngling gegen Xu raus und ist nun die große japanische Hoffnung für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Mit dem Einsatz hat Filius Christoph dem Herrn Papa Michael schon etwas Voraus - gleichwohl der DTTB-Präsident vom TTC Haslach bis zu seinem Karriereende als Schiedsrichter drei WM-Finals "pfiff".

Ist das 40 Millimeter kleine Rund erst einmal im Spiel, hat der Schiedsrichter im Tischtennis eigentlich eine leichte Aufgabe. Hochzählen bis elf kann jeder und muss eben die Spielstandsanzeige nebenher bedienen. Die Sportler gelten als außerordentlich fair. Jüngstes Beispiel bei der WM war der Rumäne Ovidiu Ionescu. Als sein Partner Adrian Crisan im Doppel auf die falsche Plattenhälfte servierte, der Referee das nicht bemerkte und der Punkt zum 14:13 im siebten Satz an die Rumänen ging, korrigierte Ionescu dies, weil er wie die Doppelgegner Patrick Franziska/Jonathan Groth den Eindruck hatte, dass es sich um einen Fehlaufschlag handelte. Pech für ihn, dass die Kontrahenten danach einen Netzball zum 15:13 folgen ließen ...

Das geschulte Auge des Unparteiischen ist auch sonst vor allem bei Aufschlägen gefragt. "Korrekt zu servieren, das ist gar nicht so einfach", unterstreicht Geiger junior und gibt zu, "weil 25 Dinge zu beachten sind, ist natürlich auch bei mir ab und zu ein falscher Aufschlag dabei." Meist wird das Verdecken von Ball und Schläger mit Hand, Arm oder Körper geahndet, weil der Gegner schlechter sieht, welche Finte in dem Service steckt.

25-Jähriger gilt bereits als "scharfer Hund"

Der Maschinenbauer aus der Entwicklungsabteilung der Baden-Badener Lehnhoff Hartstahl GmbH fackelt selten lange bei unerlaubten Aufschlag-tricks. Ja, trotz seiner 25 Jahre gilt der Ingenieur als "scharfer Hund" in der Branche. In der Runde der letzten 32 verwarnte Geiger den Portugiesen Marcos Freitas und Tristan Flore früh und zog beiden später gleich jeweils zwei Angaben ab. Das sorgt bei Europäern häufig für Ärger und Diskussionen. "Die lassen sich schnell drausbringen. Die Asiaten sind diesbezüglich abgebrühter", stellt der Spieler des TV Bühl fest.

"Die Schwierigkeit ist, dass Spieler gerne in entscheidenden Situationen versuchen, durch einen inkorrekten Aufschlag einen Vorteil zu bekommen. Da muss man sich dann erst einmal trauen, das Spiel vor 8000 Zuschauern zu unterbrechen, um dem Gegner den Punkt zuzusprechen", meint Geiger und preist Rekord-Europameister Timo Boll als "extrem faires Vorbild" in allen sportlichen Lebenslagen.

Die Schiedsrichterei beschert ihm ein paar Nachteile für sein eigenes Spiel: nicht nur, dass er sich Gedanken über seine möglichst korrekten Aufschläge macht. Vor allem stellt der 25-Jährige nach solchen Turnieren wie der WM fest: "Ich versuche dann immer, die unmöglichen Bälle wie die Asse zu schlagen, was leider aber oft misslingt." Somit kehre er "schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück". Etwas profitiert der Neuzugang des TV Bühl allerdings auch: "Den ein oder anderen Aufschlag habe ich mir abgeschaut. Selbst wenn die in der Ausführung dann nicht so perfekt sind, sind sie für mein eigenes Spiel sehr wichtig", weiß Geiger, dass es in den Niederungen der Kreisliga A nie schadet, ein bisschen Timo Boll auf seiner Seite zu haben.