Meisterlich im nassen Sand

Der Nachwuchs des Nordbadischen Volleyballverbands traf sich jüngst zu den Landesverbandsmeisterschaften in Freiburg. Obwohl das Wetter eher für Indoor-Aktivitäten geeignet gewesen wäre, tummelten sich fast zwei Dutzend Teams auf den Beachvolleyball-Feldern an der Dreisam. Die ersten zwei Tage wurden mit Landestrainer Michael Mallick zur Verbesserung des Abwehrverhaltens und zum Erlernen spezieller Beachtechniken genutzt. Dazu gehörten unter anderem auch Videoanalysen von Spielen der internationalen Beachvolleyball-Szene.

Tags darauf stand die Finalrunde der Verbandsmeisterschaften auf dem Programm, bei der vier Teams aufeinandertrafen. Die meisten Spiele verliefen meist deutlich, jedoch leistete das Duo Fynn Pflüger (TV Bühl)/Luca Steiert (HTV Heidelberg) dem Bühler Duo mit Jungnationalspieler Leon Meier und seinem Partner Nico Schramm erbitterten Widerstand. Beim Stande von 16:9 sah alles nach einer Überraschung aus. Die Underdogs vergaßen jedoch, den berühmten Sack zuzumachen und mussten sich am Ende doch noch mit 19:21 geschlagen geben. So kam es am Ende der Meisterschaft zum erwarteten Showdown zwischen den Paarungen Meier/Schramm und Simon Gallas (TV Bühl) und seinem Partner Linus Engelmann (USC Konstanz).

Gallas/Engelmann hatten schon im vergangenen Jahr die U-16-Meisterschaft gewonnen und waren vom Landestrainer schon bei einem international besetzten Turnier in Österreich eingesetzt worden. Zudem gehen die beiden auch als Team Baden-Württemberg I beim Bundespokal in Damp an den Start. Die Vorrundenspiele wurden gegen die Teams Pflüger/Steiert und Denir Hacic/Erik Donner (beide TV Bühl) deutlich mit 21:11 und 21:8 gewonnen.

Das Endspiel war bis zum Spielstand von 5:5 offen. Danach erhöhten Gallas/Engelmann das Aufschlagsniveau und brachten so Meier/Schramm zusehends in Bedrängnis. Ein ums andere Mal konnte Linus Engelmann im Angriff punkten, während Simon Gallas mit seiner Körpergröße von zwei Metern am Netz schier unüberwindlich schien. So ging der Finalsatz und damit der Meistertitel mit 21:8 überdeutlich an das Team Gallas/Engelmann. Beide fahren nun als Landesmeister zu den deutschen Meisterschaften der U17 nach Magdeburg.

Am Wochenende gehen wieder zwei Bühler Teams bei den Verbandsmeisterschaften der U18 in Viernheim an den Start. Die Duos Pflüger/Weimann und Gallas/Schramm treffen hier aber auf jahrgangsältere Teams. (red)