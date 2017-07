Meister sieht Fortschritte

Dirk Orlishausen musste nicht lange überlegen, als er gebeten wurde, eine Bilanz der bisherigen Trainingseinheiten zu ziehen. "Anstrengend", "richtig anstrengend", sagte der Karlsruher Kapitän, ehe es an die schweißtreibende Nachmittags-Einheit ging, die für die vier Keeper erst einmal mit einem Sondertraining begann. Bei 31 Grad im Schatten schoss Torwart-Trainer Kai Rabe den vier Torhütern die Bälle um die Ohren, ehe Orlishausen und der aus Stuttgart gekommene Benjamin Uphoff ins Trainingsspiel einstiegen.

Die Keeper drei und vier, Oliver Semmle und Sebastian Gessl, mussten derweil Flanken abfangen - mit jeweils einem verbundenen Auge. Dass das parallel stattfindende Trainingsspiel lange 0:0 stand, dürfte Coach Marc-Patrick Meister indes besonders gefreut haben. Schließlich wird der Karlsruher Coach nicht müde zu betonen, wie wichtig eine solide Defensivarbeit gerade in der Dritten Liga sei, in der lange, weite Bälle als Stilmittel weit mehr geschätzt werden als in der ersten und zweiten Liga.

In den bisherigen Trainings- und Taktikeinheiten lag deshalb auch der Schwerpunkt auf dem Verhalten bei gegnerischem Ballbesitz. Fortschritte seien durchaus schon zu beobachten, sagt der Coach. Doch für seinen Geschmack gingen die bisherigen Trainingsspiele noch zu oft 2:2 oder 3:2 aus - mindestens zwei Gegentore zu viel, findet Meister, für den es gestern in dieser Hinsicht gute Nachrichten gab: 0:0 endete das erste Spiel am Nachmittag, ehe es beim zweiten wieder torreicher zuging: 0:3 endete die zweite Partie.

Schon morgen steht der erste echte Härtetest des Trainingslagers an. Um 16.30 Uhr geht es in Angerberg gegen Zweitliga-Aufsteiger MSV Duisburg. Die traditionsreichen Rheinländer werden dabei mit Moritz Stoppelkamp einen Spieler in ihren Reihen haben, der noch vergangene Saison mit dem Karlsruher SC seinen dritten Abstieg in Folge erlebte.

"Keinen neuen Stand", gibt es derweil in Sachen Boubacar Barry, wie Sportdirektor Oliver Kreuzer berichtete. "Er wird aber definitiv nicht mehr hierher kommen." Gut möglich also, dass das als nicht eben pflegeleicht geltende Talent, von dem sich der KSC trennen will, demnächst auf die Transferliste gesetzt wird - mehrere Zweitligisten sollen interessiert sein.

Dafür, dass trotz der bei Profis europaweit eher unbeliebten Sommereinheiten der Spaß nicht kurz kommt, scheint in Hopfgarten allerdings gesorgt zu sein. Statt einer zweiten Trainingseinheit ist für heute Nachmittag eine Fahrradtour durch die Tiroler Alpenlandschaft geplant, gestern Morgen zeigten sich die Profis derweil gesangesfreudig.

Mittelfeldmann Florent Muslija, der 19 Jahre alt wurde und Innenverteidiger David Pisot (wurde 30) bekamen von den Kollegen ein überraschendes Geburtstagsständchen.(ruf)