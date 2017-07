Voncina bleibt an der Spitze

Jugendbezirkswart Vito Voncina tupfte sich mit einem Tuch die Schweißperlen von der Stirn. Dies war einerseits der brütenden Hitze in der Gamshurster Mehrzweckhalle geschuldet, andererseits lag es an einem Thema, das beim diesjährigen Bezirksjugendtag am Donnerstagabend für ordentlich Gesprächsstoff zwischen Verbandsmitarbeiter, Bezirksverantwortlichen und den Vereinen sorgte. Trotz der kurzen Diskussion wurden Voncina und sein Team für zwei weitere Jahre wiedergewählt.

Es herrschte zunächst eine harmonische Atmosphäre in der Mehrzweckhalle. Nach den Grußworten von Manfred Brunner, Vorsitzender des FV Gamshurst, dem Ortsvorsteher Hans Jürgen Morgenstern, sowie dem Tätigkeitsbericht Voncinas betrat Verbandsjugendwart Kai Schmitt das Rednerpult und sorgte für den Disput des Abends. Schmitt verkündete, dass bei den B-Juniorinnen neu gemeldete 11er-Mannschaften direkt in der Verbandsliga starten, da dies die niedrigste Liga für 11er-Teams sei. Dies sorgte bei einigen Vereinen für Unstimmigkeiten und Verwunderung, schließlich wollten fünf Mannschaften innerhalb des Bezirks eine Runde nach dem Norweger-Modell spielen, das auch Begegnungen mit neun Spielerinnen auf einem verkürzten Großfeld ermöglicht und daher eine größere Flexibilität gewährleistet.

"Endlich haben einige Vereine komplette B-Juniorinnenteams und nun werden wir gezwungen in der Verbandsliga zu starten", echauffierte sich Gerhard Beiner, Jugendleiter des 1. FFC Gernsbach. "Wenn wir in der Verbandsliga starten würden, laufen uns während der Saison die Mädels davon - allein schon wegen der Fahrtstrecke und dem Zeitaufwand", so Beiner. Schließlich würde ein Verbandsligastart bedeuten, dass die Teams aus dem Bezirk nach Freiburg und an den Hochrhein reisen müssten. Manuela Hock, Jugendleiterin des FV Baden-Oos, nahm den Steilpass ihres Gernsbacher Kollegen auf: "Mit dieser Entscheidung wird deutlich, dass der Mädchenfußball vom Verband nicht gefördert wird." Sie kündigte an, dass die Ooser B-Juniorinnen in der kommenden Saison wieder am 9er-Wettbewerb teilnehmen werden.

"Das Norweger-Modell ist nach den Satzungen nicht möglich. Sie hätten einen Antrag darüber stellen können, dann hätte der Verbandsausschuss darüber beraten und es dem Vorstand zur Änderung vorlegen können. Dies ist aber nicht passiert", erklärte Schmitt. Voncina grätschte dazwischen und stellte sich auf die Seite der Vereine: "Kai, ich habe dich am 24. Juni versucht telefonisch zu erreichen, einen Tag später per Mail, doch du hast bist heute nicht darauf reagiert." Daher übergab der Jugendbezirkswart Schmitt schließlich am Donnerstag den Antrag. Dieser werde der Verband im September bei der nächsten Sitzung prüfen, versicherte Schmitt. Für die kommende Runde zeigte er dem Vorhaben jedoch die Rote Karte. Eine Änderung könne frühestens zur Saison 2018/19 greifen, so der Jugendverbandswart.

Danach kam Voncina zum erfreulichen Teil des Abends - den Ehrungen. Neben den Staffelsiegern wurden Emanuel Garbacziok und Peter Pfeffinger vom SV Niederbühl/Donau sowie Bekim Nezirieter, Rita Schreiner und Udo Tetzlaff vom SV Oberachern geehrt. Viktor Huber, Jugendleiter des SVO, bekam von Voncina die Verbandsehrennadel in Bronze überreicht.

Schnell gingen auch die Wahlen vonstatten. Voncina wurde bis auf eine Enthaltung einstimmig von den 65 anwesenden Vereinsvertretern für zwei weitere Jahre zum Jugendbezirkswart gewählt. Auch auf seine restliche Mannschaft kann der "Kapitän" weiterhin zählen. Reiner Nold, Roland Drützler, Hubert Deuchler, Richard Straub, Peter Kuntz und Bernd Hirth bleiben Staffelleiter, Kai Hafner Schulfußballbeauftragter und Mirjam Wehnert bekleidet weiterhin das Amt der Mädchenreferentin. Neuer Sportrichter ist Hanno Herrmann. Der Jugendbezirkstag findet 2018 beim FV Bad Rotenfels statt.