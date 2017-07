"Es wird definitiv knallhart" An sein letztes Rennen in Frankfurt kann sich Sebastian Kienle noch sehr gut erinnern. "Ich hatte das Gefühl, an die Himmelspforte geklopft zu haben", sagt Kienle im Rückblick über jenen Wettbewerb vor einem Jahr, der ihn an den Rand seiner Grenzen brachte - und den er in neuer persönlicher Bestzeit von 7:52:43 Stunden gewinnen konnte. Morgen steht der 33-Jährige Eisenmann erneut am Start in der Mainmetropole. Und erneut will er nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen als Erster durchs Ziel. Es wäre sein dritter Sieg beim Ironman Frankfurt. Mit BT-Redakteur Frank Ketterer sprach Kienle unter anderem darüber. Interview BT: Herr Kienle, ist Ihnen bewusst, dass das Triathlonjahr 2017 gleich ein doppeltes Jubiläumsjahr ist, zumindest aus deutscher Sicht? Sebastian Kienle: Nein. In welcher Hinsicht? BT: Zum einen ist es im Oktober 20 Jahre her, dass Thomas Hellriegel als erster Deutsche den Ironman Hawaii gewonnen hat. Kienle: Stimmt. BT: Und es ist 25 Jahre her, dass Sie Ihren ersten Triathlon überhaupt absolviert haben. Kienle: Das stimmt auch. BT: Ist es auch richtig, dass Sie bereits in der 3. Klasse als Berufswunsch Profitriathlet angegeben haben? Kienle: Ja. Es gibt sogar ein offizielles Dokument, das das belegt, nämlich eine Schülerzeitung. In der sollte jeder Drittklässler seinen Berufswunsch äußern - und wo die anderen so Sachen wie Feuerwehrmann, Astronaut oder Spezialagent eingetragen haben, habe ich Profitriathlet angegeben. BT: Wie waren die Reaktionen? Kienle: Meine Klassenlehrerin meinte, ich solle doch lieber etwas Realistisches eintragen. Aber das war mir ziemlich egal. Mit Blick zurück bin ich wahrscheinlich der Einzige, der sich seinen Berufswunsch erfüllt hat. BT: Haben Sie das jemals bereut? Kienle: Es gibt ja immer mal Phasen, wo es im Beruf nicht so gut läuft. Aber ich glaube, ich habe deutlich weniger zu bereuen und zu jammern als so manch anderer. Ich bin in meinem Job schon ziemlich glücklich. BT: Seit wann würden Sie sich als Profitriathlet bezeichnen? Kienle: Wenn man den Begriff Profisport so definiert, dass es heißt, dass man davon leben kann, also von Preisgeldern und Sponsoren, würde ich sagen, dass ich seit 2007, also seit rund zehn Jahren Profitriathlet bin. BT: Was hat sich in diesen zehn Jahren im Profitriathlon verändert? Kienle: Die Dichte ist höher geworden. Es gibt definitiv mehr Profitriathleten als früher. Und es gibt viel, viel mehr Rennen. Gerade in Deutschland hat sich Triathlon aus einer Nische herausbewegt. Es ist zwar immer noch eine Randsportart, aber sie steht bei Weitem nicht mehr so weit am Rand wie früher. Früher haben die Leute gefragt: Ist Triathlon nicht das mit dem Schießen? Das passiert heute nicht mehr. Jeder weiß, was Triathlon ist. Mit dieser Entwicklung sind natürlich auch die Verdienstmöglichkeiten für uns Profis gestiegen. BT: Wie haben Sie sich in diesen zehn Jahren verändert? Kienle: Ich glaube, vor allem die Art und Weise, wie ich von Außen wahrgenommen werde, hat sich verändert. Ich habe mittlerweile kaum noch eine Chance, bei jemandem, der mich noch nicht persönlich kennt, einen ersten Eindruck zu hinterlassen, weil die meisten Menschen schon mal etwas über mich gelesen oder gehört haben und nun meinen, mich schon zu kennen. Gerade die Sozialen Medien vermitteln heute das Gefühl von Nähe, die aber gar nicht da ist. Es kommt immer mal wieder vor, dass jemand auf mich zukommt und sagt: "Hallo, wir kennen uns..." Wenn ich dann etwas ratlos dreinblicke und nachfrage, kommt als Antwort: "Ja, von Facebook." BT: Wie sehr erschwert das, neue Freunde, gerade außerhalb des Sports, kennenzulernen? Kienle: Naja, wirkliche Freunde hat man eh nur drei oder vier. Der Rest sind Bekannte. Meine Freunde waren davor, also vor meinen Erfolgen, schon da - und sie sind auch jetzt noch da. Da hat sich nichts geändert. Was neue Bekannte angeht: Wenn ich heute jemandem begegne, dann weiß der schon relativ viel über mich, aber ich so gut wie nichts über ihn. Das verändert das Herangehen an andere Menschen. BT: Herr Kienle, wie groß ist nach zehn Jahren Profitriathlon der Verschleiß? Kienle: Sicher nicht so groß wie in anderen Sportarten wie Fußball, Basketball, Eishockey oder so. Zum einen, weil wir keinen Körperkontakt haben. Zum anderen, weil es keine schnellen Stopps und Richtungsänderungen gibt. Dennoch spürt man natürlich einen gewissen körperlichen Verschleiß. Zehn Jahre Profitriathlon hinterlassen ihre Spuren. Bei mir war es in den letzten drei Jahren vor allem die Achillessehne, die Probleme bereitete. Erstmals seit langem richtiges Lauftraining BT: Selbst in Ihrem erfolgreichsten Jahr 2014, als Sie die Ironman-Wettbewerbe in Frankfurt und auf Hawaii gewonnen haben, konnten Sie phasenweise gerade mal 30 Kilometer pro Woche laufen. Sogar in der direkten Hawaii-Vorbereitung stand damals mehr Aqua-Jogging als Lauftraining auf dem Programm. Wie kann man so das wichtigste Triathlonrennen der Welt gewinnen? Kienle: Das ist eine gute Frage. Ich denke, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Zum einen konnte ich ja davor 15 Jahre verletzungsfrei auf einem hohen Level trainieren. Eine gute Grundlage war also da. Außerdem ist es Herz oder Lunge egal, ob sie arbeiten müssen, weil man läuft, Rad fährt, schwimmt oder aquajoggt. Das heißt: Die generelle Fitness bleibt erhalten und kann vielleicht sogar verbessert werden. Zudem haben wir uns mehr aufs Radfahren und Schwimmen konzentriert. Von Anfang klar war, dass wir im Training manche Dinge anders machen mussten, was wiederum hieß, ausgetretene Pfade zu verlassen und neue Reize zu setzen. Gerade beim Laufen war klar, dass die Intensität viel, viel höher sein musste, eben weil es viel, viel weniger Kilometer waren. Und am Ende ist es dann sowieso immer eine mentale Sache. Vielleicht hat ja der Umstand, dass ich nicht so viel trainieren konnte, dazu geführt, dass ich mental relativ frisch war. BT: Von der Vorbereitung auf diese Saison haben Sie gesagt, sie sei die beste seit fünf Jahren gewesen. Was war so gut? Kienle: Dass ich überhaupt erstmals wieder ganz normal Laufen trainieren konnte. Außerdem hatte ich keinerlei Erkältung oder ähnliches. Ich hatte keinen einzigen Ausfalltag. Wir waren lange in den USA zum Trainieren. Ich hatte gute Trainingspartner. Auch meine Frau war dabei. All das hat meine Vorbereitung richtig gut gemacht. BT: Vor allem die Umfänge beim Laufen haben Sie deutlich nach oben geschraubt. Warum? Kienle: Weil die Achillessehnenprobleme deutlich weniger geworden sind und es somit erstmals überhaupt wieder möglich war. Lange Zeit war es so, dass meine Probleme den Trainingsplan diktiert haben. Ich konnte nur im Rahmen dessen trainieren, was meine Achillessehne zuließ. Jetzt ist es wieder so, dass wir einen Plan machen - und ich kann ihn umsetzen. Es ist kein ständiges Abwiegen mehr, ob ich eine Einheit machen kann oder nicht. Das ist schön. BT: Nach Ihrem Sieg beim Ironman Frankfurt vor einem Jahr haben Sie gesagt: "Ich hatte das Gefühl, an die Himmelspforte geklopft zu haben." War das Ihr bis dato härtestes Rennen? Kienle: Es war verdammt hart, auf jeden Fall härter, als ich es eigentlich erwartet hatte. Der Andi (Böcherer/Anmerkung der Redaktion) hatte ein wahnsinnig starkes Rennen hingelegt und mir wirklich alles abverlangt. Auf den letzten Kilometern ist mir fast der Sprit ausgegangen. Duell mit Frodeno erst auf Hawaii BT: Es war in 7:52:43 h schließlich auch Ihr bis dato schnellstes Rennen überhaupt mit Ihrer bis dato schnellsten Marathonzeit (2:44:12). Kienle: Das stimmt. Allerdings würde ich die Zeit auch nicht als so viel besser einordnen als jene ein Jahr davor, ganz einfach weil die Bedingungen gerade beim Laufen, sehr, sehr angenehm waren. BT: Diesen Sonntag stehen Sie und Böcherer erneut in Frankfurt am Start. Erwarten sie wieder eine Schlacht? Kienle: Alles andere wäre naiv. Wobei mir nicht nur Andi das Leben wird schwer machen wollen, sondern auch Patrik Lange und Nick Kastelein, der kanadische Trainingspartner von Jan Frodeno, sind Leute, die man auf der Liste haben muss. Das wird definitiv knallhart. BT: Wie froh oder traurig sind Sie darüber, dass Ihr großer Widersacher Jan Frodeno bereits zurückliegendes Wochenende in Klagenfurt gestartet ist und es somit nicht schon am Sonntag in Frankfurt, sondern, wie schon 2016, erst im Oktober auf Hawaii zum großen Duell kommt? Kienle: Es ist in der Tat ein lachendes und ein weinendes Auge. Auf der einen Seite hätte ich mich gefreut, weil es dem Rennen noch einmal eine ganz andere, viel höhere mediale Aufmerksamkeit gegeben hätte. Außerdem bin ich in sehr guter Form und hätte ihm bestimmt Paroli bieten können. Auf der anderen Seite ist es so, dass Jan für mich die ultimative Motivation ist. Gegen ihn ein Rennen zu bestreiten, kostet extrem viel Kraft, da muss ich 100 Prozent bringen. Mindestens! So gesehen ist es vielleicht besser, wenn wir erst im Oktober in Kona aufeinandertreffen. BT: Im letzten Jahr haben Sie Frodeno bei dessen zweitem Hawaii-Sieg in Folge zumindest an seine Grenzen getrieben. Jedenfalls hat er nach dem Rennen gesagt, er habe noch nie so gelitten. Wie optimistisch stimmt Sie das für dieses Jahr? Kienle: Was letztes Jahr war, muss für dieses Jahr keine Bedeutung haben. Da sollte man keine Rückschlüsse draus ziehen. Zumal Jan im letzten Jahr vor Hawaii schon zwei Langdistanzen absolviert hatte, in Lanzarote und Roth nämlich. Ich glaube, in diesem Jahr ist er mehr auf Hawaii konzentriert. Er hat sicher im Hinterkopf, das Rennen als Erster überhaupt unter acht Stunden zu beenden. Ich denke, darauf arbeitet er hin. BT: Sie nicht? Kienle: Mir ist die Zeit vollkommen egal. Ich will das Rennen einfach nur gewinnen.

