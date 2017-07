Der nächste große Umbruch Von Michael Ihringer Der Trainer ist schon mal gut bei Stimme. Zumindest dies lässt sich beim Landesligisten SV Sinzheim nach der siebenwöchigen Sommerpause sagen. Die vier Tage Relaxen in den Tiroler Alpen haben sich für Andreas Lamprecht also gelohnt. Die Anweisungen an seine Kicker waren gestern knapp und präzise zum Trainingsauftakt. So entspannt und voller Energie der jüngste Landesliga-Trainer seine Arbeit aufnahm, so schweißtreibend und anstrengend werden die nächsten fünf Vorbereitungswochen für seine Schützlinge vor dem Punktspielauftakt werden. Möglichst die Rückrunde der vergangenen Saison wiederholen und die Vorrunde vergessen machen, wäre das Wunschziel von Lamprecht, der nun auch den Vorteil besitzt, dass er vor seiner zweiten Saison seine eigene Mannschaft und die Konkurrenz bestens einzuschätzen vermag. "Es ist sicher ein Vorteil, wenn ich weiß, wie der Hase hier läuft. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn es so wie in der Rückrunde bei uns weiterginge. Doch wir haben einen ziemlichen Umbruch zu verkraften. Positiv ist sicher, dass ich diesmal keinen so großen Kader zur Verfügung habe. Das erleichtert auch die Inte-gration der Neuen", sagt der Übungsleiter. Von den acht Abgängen schmerzt der von Marco Hüttlin (FV Iffezheim) wohl am meisten. Von den sechs Neuzugängen und dem halben Dutzend an Jugendspielern, die der bekannt guten Nachwuchsarbeit entstammen, soll vor allem der vom VfB Bühl geholte Manuel Seifried eine gute Rolle spielen. Lamprecht: "Von ihm erhoffe ich mir viel, was Erfahrung und Präsenz auf dem Platz betrifft." Insgesamt gilt es aber, die Verantwortung kollektiv auf mehrere Schultern zu verteilen. Nur gemeinsam sind sie in Sinzheim stark. Gerade in den vergangenen Wochen erlebten Lamprecht und Thomas Schöller, der Vorstand Sport, was es heißt, im Gegensatz zu einigen anderen Vereinen in der Region nicht mit den großen Geldscheinen wedeln zu können. "Wir haben viele Gespräche geführt und viele Absagen bekommen. Das wird Jahr für Jahr immer schwerer für uns", sagt Schöller. Schmalhans bleibt also beständiger Küchenmeister. Von daher wird das Saisonziel auch nach dem starken letzten Eindruck des vergangenen Halbjahres nicht nach oben verschoben. Schöller: "Da hat man unser Potenzial gesehen. Doch wir setzen uns kein unrealistisches Ziel wie die ersten drei Ränge. Ein einstelliger Platz wäre schon top." Lamprecht nickt dazu. Seine Stimme wird früh genug strapaziert werden. Zugänge: Manuel Seifried (VfB Bühl), Nicolas Göttler (TuS Hügelsheim), Robin Kies (SV Büchig), Meik Hausberger (SC Baden-Baden), Sven Kleinhans (zurück aus den USA), Elvis Kovacevic (Bosnien), Aaron Keller, Maximilian Schleif, Yannik Kramer, Marvin Walter, Lucas Walter, Philipp Schnurr (alle eigene Jugend) Abgänge: Michael Leppert (SV Ulm), Sven Kolodzick (SG Stollhofen), Marco Hüttlin (FV Iffezheim), Tillmann Schäfer (VfB Bühl), Markus Huber (SG Dettingen-Dingelsdorf), Markus Hoch (SV Altschweier), Benjamin Ernst (SG Stollhofen), Manuel Herrmann (SV Bühlertal) Trainer: Andreas Lamprecht (2. Saison)

