Hassenstein ist auf alles gefasst

Nach sechs Jahren ist Alexander Hassenstein zurück beim VfB Bühl. Der Start des neuen Trainers im Hägenich verlief allerdings nicht ohne Startschwierigkeiten: Vor der ersten Einheit hatte der 44-Jährige noch etwas Zeit und spielte mit seiner Tochter Fußball-Tennis über die Bande des VfB-Stadions - und kassierte prompt einen Anschiss vom Platzwart. Das Geläuf sei gesperrt, er solle den Rasen doch bitte sofort verlassen. Nach einer gegenseitigen Vorstellungsrunde konnte das kleine Missverständnis ausgeräumt werden, schließlich soll Hassen-stein, der insgesamt zehn erfolgreiche Jahre beim VfB verbrachte, den Landesligisten wieder in die Spur bringen.

"Es ist schön, angekommen zu sein", freute sich Hassenstein bei der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Das war in der jüngeren Vergangenheit - nach seinem Engagement beim Oberligisten Bahlinger SC war der Gymnasiallehrer zuletzt beim Kehler FV in Amt und Würden - nicht immer so. "In der letzten Zeit ist mir der Spaß als Trainer vehement abhanden gekommen", so Hassen-stein. In Bühl soll das nun anders werden. Neben der "Freude am Spiel", die der Coach auch seinen Spielern vermitteln will, soll natürlich "erfolgsorientiert" gearbeitet werden, eine konkrete Zielsetzung in Sachen Tabellenplatz proklamiert Hassenstein - wie auch Sportvorstand Stefan Voppichler - aber nicht. Der neue Trainer hat zuletzt viele Landesligaspiele gesehen und weiß, dass "jeder jeden schlagen kann. Insofern bin ich auf alles gefasst", scherzt Hassenstein. In den kommenden Tagen und Wochen will der ehemalige Oberligaspieler vor allem die Organisation auf dem Feld verbessern, insbesondere in der Defensive. Jeder Einzelne müsse seine Aufgabe kennen und diese auch umsetzen.

Bei Neuzugang Marcel Lang ist der Tätigkeitsbereich klar abgesteckt: Der Torhüter soll seinen Kasten sauber halten. Der erfahrene Keeper kommt vom SV Stadelhofen ins Hägenich und wird sich dort mit dem hoch veranlagten Nachwuchsmann Jakob Groll um die Position als Nummer eins duellieren. Qualität ist demnach vorhanden, in Sachen Quantität besteht noch Nachholbedarf: "Wir sind noch auf der Suche nach einem Torhüter", so Voppichler. Dieser potenzielle Neuzugang käme dann in den Genuss eines ausgefeilten Torwarttrainings, denn neben Hassenstein haben die Bühler mit Detlef Flaam einen ausgemachten Fachmann verpflichtet. Der Ur-Bühler Munja Bross zeichnet als neuer Trainer der Reserve verantwortlich und komplettiert das Bühler Trainer-Triumvirat.

Neben Lang hat der VfB mit Tillmann Schäfer (SV Sinzheim) und Julian Welle (SV Bühlertal) vielversprechendes Personal verpflichtet. Darüber hinaus setzen die Bühler auf den eigenen Nachwuchs, vor allem bei Simon Ginetto und Juri Mosebach sieht Hassenstein "viel Potenzial".

Zugänge: Paul Karcher (SV Vimbuch), Marcel Lang (SV Stadelhofen), Denis Lubini (SV Ulm), Tillmann Schäfer (SV Sinzheim), Julian Welle (SV Bühlertal), Sergej Ozerov (pausierte), Aldin Seranic, Walerij Tokarchuk (beide SV Altschweier), Yohan Guerin (pausierte), Youssouf Ali Farah, Simon Ginetto, Laurin Langeheine, Juri Mosebach, Esmir Rexhepi (alle eigene Junioren)

Abgänge: Isuf Avdimetaj (SV Bühlertal), Arman Aydeniz (Ziel unbekannt), Tim Babel (VfB Unzhurst), Danny Besirovic (TuS Hügelsheim), Goran Dragojevic (VfB Gaggenau), Manuel Seifried (SV Sinzheim), Mark Tokarchuk (SV Altschweier), Christian Unic (TuS Hügelsheim), Hamza Kurtisov (SV Leiberstung), Alexander Harbrecht (TuS Greffern)

Trainer: Alexander Hassenstein, Detlef Flaam (Torhüter), Munja Bross (Reserve; alle 1. Saison)