Vielversprechende Woche

Von Christoph Ruf Mehr als ein halbes Dutzend Trainingseinheiten hatte die neuformierte Karlsruher Mannschaft bereits hinter sich gebracht, als am Samstagnachmittag das Spiel auf der Agenda stand, das Coach Marc-Patrick Meister zum "Lackmustest" für den Leistungsstand seines Teams erklärt hatte. "Die Trainingseinheiten waren sehr positiv, aber Spiele unter Wettbewerbsbedingungen geben noch mal ganz andere Einblicke." Dabei war Meister allerdings nicht der Einzige, der die Eindrücke aus dem Trainingslager als überwiegend positiv bewertete. In den Einheiten war in der ersten Woche in Hopfgarten/Tirol Zug und Tempo. Neuzugänge wie Marc Lorenz, Anton Fink, Jonas Föhrenbach, Kai Bülow oder Burak Camoglu dürften echte Verstärkungen für ein Drittliga-Team sein, das den sofortigen Wiederaufstieg anpeilt und dementsprechend kostspielig verstärkt wurde. Die sehnlichst erwarteten Erkenntnisse fielen nach den 90 Minuten gegen Zweitliga-Aufsteiger MSV Duisburg beim 2:3 indes ebenso wechselhaft aus wie das Wetter, das zwischen glühender Hitze und monsunartigen Regengüssen hin- und herwechselte. Die KSC-Startformation, die gut eine Stunde auf dem Platz stand und auf den meisten Positionen auch der späteren Stammelf gleichen dürfte, kam kaum ins Spiel und war den agilen Rheinländern im ersten Durchgang fast schon mitleiderregend unterlegen. Im zweiten wurde es dann allerdings klar besser, und als Meister nach gut einer Stunde durchwechselte, machte das Spiel des KSC richtig Spaß. Vor allem die Jungen wie Florent Muslija, Severin Buchta und Marvin Wanitzek wussten durch Ballsicherheit und Spielwitz zu gefallen. Logische Konsequenz waren die beiden Tore durch Anton Fink und Martin Stoll. "Mir hat die zweite Halbzeit richtig Spaß gemacht", lobte Meister, der sich die "Unbekümmertheit der Jungs zunutzemachen" will und ein wenig pikiert reagierte, als er auf die Leistung von Dominik Stroh-Engel angesprochen wurde. Der aus Darmstadt gekommene ehemalige Zweitliga-Torschützenkönig wirkte behäbig und langsam und war der Hauptgrund dafür, dass das Angriffsspiel im ersten Durchgang überhaupt nicht in Schwung kam. Intern rechnet man damit, dass der als Torgarant geholte Hüne noch zwei Monate brauchen wird, ehe er voll austrainiert ist. "Aber die Zeit geben wir ihm", kündigte Sportdirektor Oliver Kreuzer an, der am Samstag noch zur Hochzeitsfeier einer befreundeten Ettlinger Familie ging und mit Anzug und Krawatte in Angerberg erschien. "Dominik ist heute schon wesentlich weiter als noch vor zwei Wochen." Wesentlich weiter wähnt sich der KSC auch in Sachen Teambuilding. Langgediente Karlsruher wie Torwart Dirk Orlishausen oder Mitglieder des Funktionsteams lobten in den vergangenen Tagen die Atmosphäre im Kader. Wo in der vergangenen Saison noch Misstrauen und zum Teil auch offene Feindschaften herrschten, scheint die völlig neu zusammengestellte Mannschaft gut zueinandergefunden zu haben. Beim Gang durchs noble Mannschaftshotel sah man gut gelaunte Spieler, die sich am Pool oder am Backgammonbrett von den beiden Trainingseinheiten des Tages erholten. "Es wird endlich wieder gelacht in dieser Mannschaft", sagt Orlishausen, dem man anmerkt, wie erleichtert er darüber ist, dass mancher Stinkstiefel aus dem letztjährigen Kader das Weite gesucht hat.

