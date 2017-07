Blicker: "Eine verschworene Gemeinschaft"

Insgeheim spekulierte Dietmar Blicker vor der offiziellen Saisoneröffnung des 1. SV Mörsch gestern Vormittag auf einen Blumenstrauß. Immerhin geht der Trainer in seine zehnte Saison in der Sandgrube. Schon viel erlebt hat er in dieser Zeit - unter anderem zwei Aufstiege in die Verbandsliga, in der seine Elf auch in der kommenden Spielzeit auflaufen wird. Keine Spekulation ist aufgrund der gravierenden Abgänge hingegen die Zielsetzung bei den Schwarz-Gelben: Klassenerhalt ist da aus jedem berufenen Munde zu hören. Die Jubiläumssaison könnte in der Tat zu der bisher größten sportlichen Herausforderung in Blickers Laufbahn werden.

Mit Martin Kramer, Dominic Riedel und Dennis Klemm haben "drei meiner vier besten Spieler" den Verein verlassen, wie es Blicker formuliert. Auch Timm Schuler und der immer vorbildlich kämpfende Fabian Kantz sind ein Verlust für die Elf aus der Sandgrube. Ob die Neuzugänge diese Lücken schließen können, bleibt angesichts des Qualitätsverlusts abzuwarten. Sicherlich ist mit Steven Herbote vom SV 08 Kuppenheim - trotz seines jungen Alters - ein erfahrender Verbandsligaspieler hinzugekommen. Eine Verletzung hat den torgefährlichen Angreifer zuletzt allerdings in seiner Entwicklung etwas zurückgeworfen. Auch der flinke Ruben Weßbecher vom FC Durmersheim muss sich dem Empfinden des Trainers nach noch weiter entwickeln, wenngleich Blicker sehr viel Potenzial in ihm sieht. Die "Zehner"- oder "Achter"-Position soll Nikolai Heck vom FC Nöttingen ausfüllen. Defensiv-Mann Julian Schwarz hat derweil noch Knieprobleme, Leon und Leander Forcher aus der Nachbarschaft der Sportfreunde Forchheim gelten als Perspektivspieler während Philip Giesler vom SV Hausach erst zur Rückrunde in der Sandgrube erwartet wird. Die Voraussetzungen für eine entspannte Runde sehen also anders aus.

Aufgrund der neuen Personalsituation hat Blicker angekündigt, "in Zukunft anders Fußballspielen zu lassen". Genauer heißt das, dass er vor allem in der Defensive "eine andere Art zu verteidigen" einführen will. "Wir werden früher draufgehen und die Passwege zustellen." So stellt sich der langjährige Trainer das vor. Dabei bekommt er Unterstützung von Melanie Fink. "Sie ist eine sehr interessante Person und unseren Recherchen nach die erste und einzige Frau, die In Deutschland als Co-Trainerin einer Verbandsliga-Herrenmannschaft Verantwortung übernimmt", sagt Blicker. Fink hat in der 2. Frauenbundesliga für den FFC Niederkirchen gespielt und war im Juniorenbereich bereits bei der TSG Hoffenheim und dem Karlsruher SC tätig. "Sie hat einen sehr guten Blick für das Spielgeschehen und wird ihren Weg gehen - nicht nur im Amateurbereich", ist sich Blicker sicher.

Neben der Herausforderung Klassenerhalt steht sowohl für den Trainer als auch für den Spielausschussvorsitzenden Pascal Huber die Kameradschaft und der Teamgeist im Vordergrund. "Wer hierher nach Mörsch kommt, der will nicht das große Geld verdienen, sondern etwas lernen. Wir haben keine Stars, sondern eine verschworene Gemeinschaft", so Blicker. Worauf Huber ergänzt: "Jeder muss stolz sein, das Wappen des 1. SV Mörsch auf der Brust zu tragen." Stolz sind die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Torsten Feil darüber, dass nach langer Zeit wieder acht A-Juniorenspieler zu den Senioren stoßen, wenn auch zunächst in die Kreisligamannschaft. Ab sofort in der Verbandsliga-Elf wird hingegen Philipp Würz eingesetzt. Der Auswahlspieler ist ein Mittelfeldtalent. Trotz aller Bescheidenheit herrscht aber auch Optimismus in der Sandgrube. "Ich habe richtig Lust auf die Jungs. Wir werden sicherlich das eine oder andere Spiel gewinnen", ist sich Dietmar Blicker sicher.

Zugänge: Ruben Weßbecher (FC Phönix Durmersheim), Steven Herbote (SV 08 Kuppenheim), Nikolai Heck (FC Nöttingen), Leon Forcher (Sportfr. Forchheim), Leander Forcher (Sportfr. Forchheim), Julian Schwarz (ASV Harthausen), Philip Giesler (SV Hausach).

Abgänge: Martin Kramer (SV Rülzheim), Dominic Riedel (SV Spielberg), Dennis Klemm (SV Linx), Timm Schuler (SV Mitteltal-Obertal), Fabian Kantz (Karriereende).

Trainer: Dietmar Blicker (10. Saison).

Saisonziel: Klassenerhalt