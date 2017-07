Taifun fegt Ubstadt-Weiher vom Platz

Über 400 Zuschauer sahen ein hochklassiges Spitzenspiel zwischen dem MSC Taifun Mörsch und dem MSC Ubstadt-Weiher. Am Ende gewann der Rekordmeister verdient mit 8:4 und baute damit seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Manuel Fitterer brachte seine Farben in der siebten und 13. Minute mit 2:0 in Führung. Patrick Palach baute diese in der 21. Minute auf 3:0 aus. Auch durch den Anschlusstreffer von Kevin Gerber (26.) ließen sich die starken Hausherren nicht aus dem Konzept bringen. Fitterer stellte fünf Minuten später den alten Abstand wieder her.

Nach der Halbzeit war es erneut Gerber, der für Ubstadt-Weiher verkürzte. Allerdings konnte der MSC Taifun sofort zurückschlagen. Palach erhöhte in der 42. Minute auf 5:2. Mörsch hatte die Partie immer unter Kontrolle. Hinten wurde kaum etwas zugelassen und vorne erspielte sich der Gastgeber viele Chancen. Fitterer erhöhte in der 49. Minute auf 6:2. Im letzten Viertel war es zunächst Palach, der in der 61. Minute das 7:2 erzielte. Gerber verkürzte in der 77. Minute auf 7:3. Der starke Fitterer markierte im Gegenzug das 8:3. Kevin Fröhlich konnte eine Minute vor Spielende noch das 8:4 erzielen. Ob der starken Leistung seines Teams bemühte Trainer Enrico Tritsch Muhammad Ali: "Geflogen wie ein Schmetterling, gestochen wie eine Biene."

Der Übungsleiter war sehr zufrieden: "Eine tadellos umgesetzte Taktikvorgabe und der unbedingte Wille, Platz eins zu verteidigen, waren die Grundlagen des Sieges. Es gilt, bescheiden zu bleiben und sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Es war ein Etappensieg gegen Ubstadt-Weiher, aber noch ist die Runde nicht zu Ende und es stehen noch viele Hürden vor uns."

Der MSC Philippsburg entführte derweil drei Punkte aus Malsch. Zur Halbzeit führten die Gäste durch drei Tore von Jan Zoll und einem Eigentor der Malscher mit 4:0. Max Buss und Zoll bauten die Führung im dritten Viertel auf 6:0 aus. Im letzten Abschnitt war es Nuri Arslan, der auf 7:0 erhöhte. Anschließend wurde der kämpferische Einsatz der Hausherren mit zwei Treffern belohnt. Stefan Theuermann verkürzte für Malsch auf 2:7. Der Malscher Trainer Andreas Fiebig: "Vielleicht wäre am Ende mehr drin gewesen für uns. Der Sieg der Philippsburger geht in Ordnung. Bei uns stimmte das Spielerische und Kämpferische. Unser Manko bleibt der Abschluss." (tm)