Steinbacher Team top

Eine starke Vorstellung hat das Steinbacher Leichtathletik-Talentiade-Team beim Baden-Finale geboten - wie schon in den vergangenen Jahren. In Rheinau-Freistett gab es sowohl den Mannschaftssieg zu bejubeln als auch Medaillen in den Einzelfinals zu feiern.

Das Team mit sieben Mädchen und Jungen setzte sich aus Schülern der Grundschulen Steinbach, Varnhalt, Neuweier, Sinzheim und Kartung-Winden zusammen. Diese hatten sich im Februar bei der jährlich in Steinbach ausgetragenen VR-Talentiade für die Steinbacher Mannschaft qualifiziert. Seit Ostern trainierten die Mädchen und Jungen einmal in der Woche bei SR-Yburg-Trainerin Martha Fruchtmann. Alle 14 können inzwischen nicht nur schnell sprinten. Sie haben gelernt über Hürden zu laufen, Weitzuspringen, zu werfen und Staffel zu laufen. Diese Kerndisziplinen der Leichtathletik waren auch beim Finale in Freistett gefragt. Dort trafen neun Mannschaften aus verschiedenen Regionen Badens aufeinander. Die weiteste Anreise hatten dabei die Mannschaften aus Engen (Bodensee) und aus Lörrach.

In die Wertung kamen immer die drei besten Jungen und Mädchen. Für jede Disziplin gab es Platzpunkte. Am Ende gab es ein Novum in der fast 20-jährigen Geschichte der Talentiade. Zwei Teams lagen gleichauf an der Spitze: Das Team aus der Kurpfalz und die Steinbacher Mannschaft. Die Mannschaft aus Haueneberstein wurde Vierter.

Bevor die Mannschaftspokale vergeben wurden, konnten sie die schnellsten Sprinter, besten Werfer und Springer im direkten Vergleich messen. Linus Falk gewann den Weitsprung (4,09 Meter) und war auch im 50-Meter-Sprint mit 7,65 Sekunden nicht zu schlagen. Hier landete sein Teamkamerad Maximilian Götz nur knapp hinter ihm. Anna Hohmann wurde Zweite über 50 Meter bei den Mädchen. (red)