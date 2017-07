Mit Gänsehaut zum Titel

Mörsch

Taifun gewinnt Spitzenspiel Mörsch (tm) - In der Motoball-Bundesliga besiegte der MSC Taifun Mörsch den MSC Ubstadt-Weiher mit 8:4 im Spitzenspiel. Der starke Manuel Fitterer (Foto: av/fuv) netzte für die Mörscher gleich fünfmal ein. Auch der MSC Phi lippsburg konnte einen deutlichen Sieg in Malsch feiern. » Weitersagen (tm) - In der Motoball-Bundesliga besiegte der MSC Taifun Mörsch den MSC Ubstadt-Weiher mit 8:4 im Spitzenspiel. Der starke Manuel Fitterer (Foto: av/fuv) netzte für die Mörscher gleich fünfmal ein. Auch der MSC Phi lippsburg konnte einen deutlichen Sieg in Malsch feiern. » - Mehr

Achern

Voncina wiedergewählt Achern (rap) - Vito Voncina bleibt auch in den kommenden zwei Jahren Jugendbezirkswart. Dies entschieden die Vertreter der 65 Vereine bei der diesjährigen Versammlung in der Gamshurster Mehrzweckhalle. Für Gesprächsstoff sorgte jedoch Jugendverbandswart Kai Schmitt (Foto: rap). » Weitersagen (rap) - Vito Voncina bleibt auch in den kommenden zwei Jahren Jugendbezirkswart. Dies entschieden die Vertreter der 65 Vereine bei der diesjährigen Versammlung in der Gamshurster Mehrzweckhalle. Für Gesprächsstoff sorgte jedoch Jugendverbandswart Kai Schmitt (Foto: rap). » - Mehr