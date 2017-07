Ein Arm wie Obelix

Johannes Vetter lag auf dem Bauch und schaute seinem Speer nach, das Wurfgeschoss flog und flog, Vetter rappelte sich auf und reckte cool den rechten Zeigefinger in die Luft. 94,44 Meter. Nur ein Mensch hat mit dem neuen Speer jemals weiter geworfen, Weltrekordler Jan Zelezny (98,48). "Ja, Mann", brüllte Vetter. Es war der Wettkampf seines Lebens, mit einer sensationellen Serie stahl der Offenburger in Luzern auch seinem Kumpel und Olympiasieger Thomas Röhler die Show. Vetter begann mit 90,75 Metern, nie zuvor hatte er die magische Marke von 90 Metern überboten. Er legte 91,06 Meter und 93,06 Meter nach - und dann, der ganz große Wurf: 94,44 Meter. Deutscher Rekord. Die "alte" Bestmarke von Röhler (93,90) hielt also nur 67 Tage - beide kämpfen in London (4. bis 13. August) um WM-Gold.

"Ich habe keine Worte dafür, das ist unglaublich", sagte Vetter, der Röhler am Sonntag in Erfurt schon den deutschen Meistertitel weggeschnappt hatte: "Nach dem Aufwärmen habe ich 90 Meter erwartet, aber 94,44 - unglaublich. Ich werde einige Tage brauchen, um das zu begreifen." Röhler musste sich mit 89,45 Metern und Rang zwei begnügen. "Wenn über 89 Meter Durchschnitt werden, geht etwas verrückt Gutes vor sich", kommentierte Röhler: "Wir schreiben gerade weltweit Geschichte. Das ist eine tolle Sache, wie wir uns hochpushen." Der Olympiasieger von Rio mahnt, trotz der deutschen Dominanz "auf dem Boden zu bleiben, weil so etwas Beispielloses bei der WM auch einem anderen gelingen könnte", fügte jedoch selbstbewusst hinzu: "Es ist aber auch nicht vermessen zu fragen: Wie viele Medaillen können wir gewinnen?"

Vetter und Röhler dominieren in dieser Saison die Speerwurf-Welt, die beiden sind vor den Weltmeisterschaften an der Themse mit Abstand die Nummer eins und zwei auf dem Planeten. Und dahinter folgt noch ein Deutscher - Andreas Hofmann (88,79/Mannheim). "Wir sind ein gutes Team, das ist der Grund für unseren Erfolg", sagte Vetter, der bei Röhlers Triumph in Rio Vierter war und Bronze nur um sechs Zentimeter verfehlte: "Wir sind gute Freunde und haben gute Trainer. Der Speerwurf wird eines der größten Highlights der WM."

Vetter, Röhler und Andreas Hofmann liegen auf den ersten drei Plätzen der Weltbestenliste. "Wir sind nun mehr als fünf Meter vor der Konkurrenz. Das ist ein Niveau für sich", meinte Vetter und betonte auch: "Klar, die Erwartungen sind nun hoch, aber die WM wird kein Selbstläufer. Ein kleiner technischer Fehler kann zehn Meter kosten."

Vetter trainiert in Offenburg bei Bundestrainer Boris Obergföll, der, als er noch Henry hieß, vor ziemlich genau 20 Jahren 90,44 Meter warf. "Diese Speerwurf-Generation ist außergewöhnlich", so Obergföll über seine Schützlinge, in Luzern stand er direkt hinter dem Anlauf von Vetter an der Bande und rieb sich etwas ungläubig das Kinn. Obergföll kamen schon nach dem dritten Versuch "die Tränen. Meine Eltern standen dabei, die haben natürlich auch geheult", sagte Vetter bei leichtathletik.de. Unter den Hochbegabten sei "Jojo" der "mit Abstand Stärkste und Geschmeidigste", sagte Obergföll.

Vetter ist wirklich eine imposante Erscheinung, der Sportsoldat hat einen Arm wie Obelix, in drei Jahren verbesserte er seine Bestleistung um fast 15 Meter. Doch er sieht noch viel Potential - und schaut dabei auf Röhler. "Thomas trifft den Speer sehr gut", sagte Vetter: "Ich bin mehr der Hau-Drauf-Typ, werfe viel mit der Kraft." Aber auch das funktioniert derzeit ja sehr gut. (sid/dpa)