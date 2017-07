Bühler Duo Gallas/Schramm fährt zu den deutschen Meisterschaften

Insgesamt sieben Teams des TV Bühl kämpften jüngst bei den Verbandmeisterschaften der Beachvolleyballer in Viernheim (U18) und in Heidelberg (U16) um Punkte. Bei der U18 spielten sowohl die Paarung Nico Schramm/Simon Gallas als auch Fynn Pflüger/Christian Weimann erstmals zusammen - aufgrund gleichzeitig stattfindender Turniere in anderen Landesverbänden und Kadermaßnahmen mussten sich zum Teil neue Teams für die Meisterschaft bilden.

Schon im ersten Spiel trafen Schramm/Gallas auf das Favoriten-Duo Leon Zimmermann (Young Stars Friedrichshafen)/Daniel Schön (SV Fellbach) und erwischten einen guten Start. Beim Zwischenstand von 7:3 sah es nach einer Überraschung aus. Vier Eigenfehler in Folge ließen Zimmermann/Schön jedoch zum 7:7 ausgleichen, so dass der erste Satz dann doch mit 15:11 an die Favoriten ging. Ähnlich verlief der zweite Satz, der deutlich mit 15:9 von Zimmermann/Schön gewonnen wurde. Da auch alle weiteren Teams den Favoriten deutlich unterlagen, war die Meisterschaft schon fast entschieden.

So ging es im weiteren Verlauf des Turniers nur noch um den zweiten Platz und die damit verbundene direkte Qualifikation zur deutschen Meisterschaft in Haltern am See (Nordrhein-Westfalen). Gallas/Schramm setzten sich ähnlich deutlich wie die Gewinner gegen die anderen Teams durch und errangen so die Silbermedaille. Den dritten Platz erspielten sich Pflüger/Weimann. Bei den Mädchen erreichten die Bühler Meli Derr und Sophia Wilhelm einen guten vierten Platz.

Bei der U16 erkämpfte sich die Paarung David Gallas/Philip Hahn nach einer unglücklichen wie unnötigen Niederlage im Halbfinale mit Platz vier die beste Platzierung für den TV. Für die süddeutsche Meisterschaft in Freiburg sind außer Gallas/Hahn auch Hacic/Donner (Platz sechs), Debus/Vetter (Platz sieben) und Claudio/Neal (Platz neun) qualifiziert.

Zudem sind vier Bühler für die deutsche Meisterschaft U15 in Hamburg gesetzt: David Gallas, Tim Ell, Florian Ködel und Philip Hahn. (red)