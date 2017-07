Braunagel pulverisiert Bestmarke



Die drei mittelbadischen Leichtathletik-Talente Leia Braunagel, Anne Klebsch und Nathaniel Seiler stehen diese Woche im Fokus und wollen bei den internationalen Meisterschaften in Nairobi und Bydgoszcz zum Saisonhöhepunkt ihre Top-Leistung abliefern. Einen perfekten Einstand feierte gestern bei den U-18-Weltmeisterschaften in Kenias Hauptstadt Nairobi Diskuswerferin Leia Braunagel vom SCL-Heel Baden-Baden, die aktuelle Nummer zwei der deutschen U-18-Bestenliste. Gleich im ersten Durchgang der Qualifikation steigerte sie sich auf 51,33 Meter und pulverisierte förmlich ihre bisherige Bestweite (49,38). Damit übertraf sie die geforderte Leistung für das Finale (48,00 Meter) deutlich und gilt nun als eine der Titelfavoritinnen, wenn morgen um 18.25 Uhr (Ortszeit) die Medaillen vergeben werden. Ebenfalls die 50-Meter-Marke übertreffen konnte die Kubanerin Silinda Morales (50,54), die 2017 bereits eine Bestweite von über 53 Meter aufweisen kann. Die übrigen Favoritinnen mühten sich durch die Qualifikation. Die zweite Kubanerin brauchte zwei Versuche, um mit 48,30 Metern knapp die geforderte Marke zu übertreffen, die Chinesin Liu sogar drei Versuche, um sich als Siebte mit 46,65 Metern über die Platzierung zu qualifizieren. Beide haben dieses Jahr schon über 52 Meter weit geworfen. Morgen um 10.30 Uhr steht dann im polnischen Bydgoszcz bei der U-23-EM die Hochsprung-Qualifikation der Juniorinnen mit der Ötigheimerin Anne Klebsch (Foto: bema) an. 18 Springerinnen sind gemeldet. Auch hier werden die besten Zwölf für das Finale am Sonntag (16.10 Uhr) ermittelt. Drei Springerinnen haben dieses Jahr schon Höhen über 1,92 Meter gemeistert. Mit ihren 1,85 Metern steht Klebsch mit der fünftbesten Höhe zu Buche. 30 Athleten werden am Sonntagvormittag um 9 Uhr an der Startlinie im Zawisza-Stadion zum 20-Kilometer-Straßengehen stehen. Mit dabei als einer von drei Deutschen ist Nathaniel Seiler (Foto: TVB) vom TV Bühlertal. Mit ihren Saisonbestzeiten von 1:22/1:23 Stunden gehören alle drei zum erweiterten Favoritenkreis. Entscheidend wird sicherlich auch die Witterung bei dieser Langstrecke auf einem Ein-Kilometer-Rundkurs außerhalb des Stadions sein. (rawo)

