Erst Braunschweig, dann Autogramme

Den freien Mittwoch hat der KSC-Tross nach dem schweißtreibenden Trainingslager genossen. Auch Trainer Marc-Patrick Meister konnte ein paar Stunden abschalten, ehe gestern die Vorbereitung auf das Testspiel gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig begann. Anpfiff im Wildpark ist morgen um 17 Uhr. Tags darauf beginnt morgens der Familientag, bei dem sich traditionell Tausende KSC-Fans einfinden, um Autogramme und Eindrücke vom neuen Kader zu sammeln.

Das für die zweite Phase des Trainingslagers vorgesehene Vorhaben, alternativ zur Vierer-Abwehrkette auch die Variante mit drei Defensiven einzustudieren, hatte Meister Anfang der Woche aufgegeben. Zu wohl fühlten sich die drei potenziellen Innenverteidiger, Daniel Gordon, David Pisot und Martin Stoll, im Viererverbund, zu gut eingespielt seien auch die beiden Außenverteidiger Matthias Bader (rechts) und Jonas Föhrenbach (links). "Das bedeutet aber nicht, dass die Variante in der Mottenkiste verschwindet", berichtet Meister. Zum Saisonstart im Heimspiel gegen Osnabrück heute in einer Woche wird allerdings sicher eine Viererkette auf dem Platz im Wildparkstadion stehen. Man darf davon ausgehen, dass dabei Gordon und Pisot im Zentrum agieren werden, auch wenn Meister betont, dass auch KSC-Urgestein Stoll bei den beiden Testspielen gegen Duisburg (2:3) und Fleetwood Town (2:1) 115 Minuten gespielt habe - wie die beiden Kollegen. Keine Rolle dagegen spielte in Meisters Planungen der bisherige Ersatzkeeper René Vollath. Daher wechselte der 27-Jährige gestern zum Regionalligisten KFC Uerdingen.

Lang wird das Rätselraten bezüglich einer möglichen Startaufstellung allerdings nicht mehr dauern. Die Elf, die morgen von Beginn an auflaufen wird, dürfte in weiten Teilen der entsprechen, die auch gegen Osnabrück von Beginn an aufläuft. Mit mindestens einer Ausnahme allerdings. Alexander Siebeck, den Meister als "box-to-box-Spieler" im zentralen Mittelfeld schätzt, konnte in Hopfgarten wegen eines Muskelfaserrisses nicht ausreichend mittrainieren. Auch Oskar Zawada, der eine mögliche Alternative zu Dominik Stroh-Engel wäre, fiel mit einem Infekt zu lange aus, um bereits über die volle Distanz weiterhelfen zu können. Beide sind jedoch Kandidaten für die Stammelf. Unabhängig von diesen Details haben 17 von 20 Drittliga-Trainern den KSC beim Portal "liga-3-online" zum Aufstiegsfavoriten gewählt, 5600 Dauerkarten gingen bereits über den Tresen.

Für angeregte Diskussionen bei Fans hatte Mitte der Woche die Nachricht von der Wahl des Mannschaftsrates gesorgt - dank eines "Kommunikationsfehlers", wie Meister betont. In einer ersten Pressemeldung des Vereins hatte es geheißen, dass "David Pisot (stellvertretender Kapitän), Daniel Gordon, Martin Stoll, Anton Fink und Andreas Hofmann dem Mannschaftsrat angehören."

Der Name von Dirk Orlishausen fehlte indes, was man als Affront der Mannschaft gegen den langgedienten KSC-Keeper interpretieren konnte. "Orle" war zuvor schließlich fünf Jahre lang Kapitän gewesen, ehe er nun von Kai Bülow abgelöst wurde, den Meister ernannte, "weil ich einfach immer gerne einen Kapitän habe, der auf dem Feld steht und weil Kai alles dafür mitbringt." Orlishausen, der auch Kassenwart bleibe, sei allerdings sehr wohl in den Mannschaftsrat gewählt worden. "Und zwar mit dem zweitbesten Ergebnis hinter Pisot."