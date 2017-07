Erst auf zweiten Blick stolz auf Silber-Serie Von Hartmut Metz Die Bilanz des ersten Jahres nach dem vorzeitigen Ruhestand kann sich sehen lassen - auch wenn Gerd Bernhard zwischendurch genug von seinem "Silberblick" hatte. Der Baden-Badener Kanute belegte bei den World Masters Games in Auckland viermal Rang zwei. Erst als Lisa Carringthon, die weltbeste Kanufahrerin aus Neuseeland, eine Medaille überreichte, sei sein "Frust über die nicht gewonnene Goldmedaille vergessen gewesen. Schon am nächsten Tag konnte ich mich richtig über die vier Silbermedaillen freuen", gesteht Bernhard. Der 64-Jährige hatte sich auf die Olympischen Spiele der Seniorensportler akribisch vorbereitet. "Ich wollte es jetzt doch mal wissen, was man an sportlicher Leistung noch herauskitzeln kann", erzählt der ehemalige Sportlehrer, der seit 1994 immer alle vier Jahre bei den World Masters Games im Kanurennsport antrat. Diesmal war er in der Altersgruppe 60+ erneut der älteste Teilnehmer. Dies versuchte Bernhard aber durch hohen Einsatz im Winter mit drei Trainingseinheiten pro Tag - unter voller Last mit extrem hohem Puls von bis zu 190 - samt Physiotherapie und Yoga zu kaschieren. Das zahlte sich aus. Die Wettkampfstrecke in Auckland, der Lake Papuke, ist tückisch, weil sie nur rund 1500 Meter vom Pazifischen Ozean entfernt liegt, ordnet der Baden-Badener mit Blick auf die Windbedingungen durch das Meer ein. Das Training auf dem See motivierte Bernhard dennoch. "Ein großer Teil der neuseeländischen Kanu-Nationalmannschaft trainiert dort. Es ist ein motivierendes Gefühl, hautnah mit Idolen und prominenten Sportlern zu paddeln", freut er sich, "ich fuhr hier um die Wette mit ehemaligen Olympia-Teilnehmern und Weltmeistern." Dennoch hatte der Kurstädter ehrgeizig das oberste Podest im Visier. Während morgens beim Wettkampfbeginn um 8 Uhr das Wasser traumhaft glatt war, wurde es zunehmend unruhiger. Nach dem Sieg im Vorlauf und dem Zwischenlauf 90 Minuten später erinnerte die Thermik am Mittag im Endlauf eher an "gute Bedingungen für Windsurfer. Der Kanu-Marathon über 21 Kilometer wurde so eher zu einer Wildwasserfahrt", erinnert sich Bernhard an das Paddeln und das Laufen mit dem Boot über vier Portagen (jeweils rund 80 Meter lange Laufpassagen). Am Ende stand für ihn Silber im Kajak-Zweier mit seinem Leipziger Partner Hans-Jürgen Klapproth. Über 1000 und 500 Meter reichte es ebenso zu Platz zwei. In seiner Paradedisziplin über 200 Meter rechnete sich der bullige 64-Jährige am meisten aus. Doch im Endlauf im Einer-Kajak musste Bernhard mit Rang fünf zufrieden sein. Im K2 wurde es erneut Silber, trotz eines "super Starts". "Ein Wackler" im 40 Zentimeter schmalen Boot zerstörte den Rhythmus. Das kostete trotz des grandiosen Endspurts, der den Regattasprecher, den dreifachen Olympiasieger Christopher Paul MacDonald, zum Ausruf "the Germans are coming" ("Die Deutschen sind im Kommen") animierte, den zweiten Titel nach 2009 in Sydney. Mit Silber-Schürfen ging es auch Ende Juni weiter, als Bernhard bei den German Masters, den deutschen Meisterschaften der Senioren in Wiesbaden, über 5000 und 1000 Meter wieder Zweiter wurde. Doch endlich über 200 Meter brach Bernhard mit seinem langjährigen Vereinspartner Heiner Faßnacht aus Aschaffenburg den Bann und holte Gold. Anfang Juli wurde es noch besser: Dreimal räumte der Baden-Badener den Titel bei den bayerischen Meisterschaften in München auf der Olympia-Regattastrecke ab. Für seinen Stammverein SSKC Aschaffenburg gewann er im Kajak-Einer über 200 Meter, hinzu kamen Goldmedaillen im Zweier über 200 und 500 Meter mit Eugen Hägel. 101-jährige Sprinterin als Vorbild Durch die jüngsten Erfolge motiviert, fasst Bernhard bereits die WM 2018, die europäischen Masters Games 2019 in Turin und 2021 die nächsten World Masters Games in Japan ins Auge, "so Gott, Motivation und Körper wollen", sagt der "Bär von Baden-Baden" - und verweist als Vorbild augenzwinkernd auf die 101-Jährige, die in Auckland die 100 Meter in der Leichtathletik "sprintete". Als einziger Starterin genügte der Inderin Man Kaur, die erst mit 94 Jahren ihre Läufer-Karriere begonnen hatte, die Zeit von 74 Sekunden zum Sieg. Der Weg ist bekanntlich das Ziel.

