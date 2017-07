Spielwitz unterm Fremersberg Von Moritz Hirn Der Sommercup des SV Sinzheim ist in vielerlei Hinsicht besonders: Zum einen dribbeln, flanken und grätschen im Fremersbergstadion hoffnungsvolle Nachwuchskicker Jahr für Jahr um die Wette und haben das Turnier damit zum renommiertesten in der Region werden lassen. Zum anderen ist seit vergangenem Jahr klar: Auch für Trainer ist der Sommercup, der morgen zum nunmehr zwölften Mal über die Bühne geht, offenbar ein gutes Sprungbrett. 2016 gewann die U17 des Karlsruher SC das Finale gegen die Altersgenossen des Offenburger FV verdient mit 3:1. An der Seitenlinie coachte ein gewisser Marc-Patrick Meister, der inzwischen die Profis aus dem Wildpark als Cheftrainer betreut. Die Badener sind auch dieses Jahr wieder am Start, aus Termingründen allerdings mit der U16. Aus ähnlichen Gründen fehlt auch der Bundesliga-Nachwuchs des SC Freiburg. "Das ist natürlich etwas schade", findet Daniel Huck, "doch das Turnier ist immer noch gut besetzt", fügt der Jugendkoordinator des SVS richtigerweise hinzu. Neben den KSC-Junioren kämpft der U-17-Bundesliga-Nachwuchs des SV Sandhausen und der Stuttgarter Kickers sowie die Oberliga-Teams von Astoria Walldorf und des Offenburger FV um den Titel. Der Gastgeber schickt seine A-Junioren ins Rennen, die in der Runde in der Verbandsliga spielen. Gespielt wird in zwei Dreiergruppen, der erste Anpfiff erfolgt um 13 Uhr. Gegen 17.15 Uhr soll die Siegerehrung über die Bühne gehen. Debüt für Hurle als KSC-Co-Trainer Ein besonderes Turnier ist der Sommercup auch für Johannes Hurle - und das nicht, weil der Weitenunger mittlerweile im Sinzheimer Ortsteil Kartung wohnt. Für den 27-Jährigen ist das Event vor der Haustür auch der erste öffentliche Auftritt als neuer Co-Trainer der U16 des KSC. Nach seiner Arbeit als Stützpunkttrainer des Südbadischen Fußballverbands sowie als Co-Trainer von Michael Santoro beim SV Bühlertal hat der Realschullehrer in Sachen Trainerjob nun den nächsten Schritt vollzogen. "Es läuft ganz gut", sagt die rechte Hand von Chefcoach Julian Hübner, mit dem Hurle seit rund 14 Tagen an vier Abenden in der Woche den Wildpark-Nachwuchs in Form bringt. Natürlich wollen die Karlsruher ihren Sommercup-Titel aus dem Vorjahr verteidigen, in erster Linie, so Hurle, geht es in diesem frühen Stadium der Vorbereitung aber darum, "jedem die Gelegenheit zu bieten, sich zu präsentieren". Für kreative Kabinettstückchen dürfte also gesorgt sein - die Zuschauer wird es freuen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben