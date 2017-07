Mit Taktik in die erste Kurve

Bei besten Wetteraussichten machten sich die Sportler des BMX-Teams vom RSV Falkenfels Bühlertal kürzlich auf, um am nordöstlichen Ende des Bundeslandes Punkte für die Jahresgesamtwertung sowie Podestplätze einzufahren.

Lukas Rabe stand als erster Bühlertäler auf dem Starthügel. Als es bei den U-9-Beginners hieß: "Riders ready - watch the gate!", galt es, die erste Gerade möglichst schnell hinter sich zu bringen und vor seinen Konkurrenten in die erste Kurve zu gehen. Rabe erwischte keinen perfekten Start, kam jedoch durch seine geschickte Linienwahl als Zweiter aus dieser Kurve heraus. Er blieb vorn dabei und beendete diesen Lauf an dritter Position liegend.

Im zweiten Vorlauf legte er abermals ein taktisch gutes Rennen hin. Nach dem dritten Vorlauf reichte es jedoch nicht ganz, in die Ausscheidungsläufe einzuziehen.

Brian Kleiner spulte in der Beginnersklasse Jugend souveräne Läufe ab, musste lediglich einem Kontrahenten den Vortritt lassen und fuhr damit die Silbermedaille ein.

Bei den Lizenzmädchen der Altersklasse U11 gingen Klara Bahrmann und Mia Fährmann an den Start. Beide meisterten die Vorläufe so gut, dass sie gemeinsam ins Finale einzogen. Fährmann belegte hier den sechsten Rang, während Bahrmann mit dem undankbaren vierten Platz das Treppchen knapp verpasste.

Eine Altersklasse höher ging Elisa Fährmann bei den U-13-Mädchen ins Rennen. Für sie sprang an diesem Renntag auch ein sechster Platz heraus.

Leon Kalender trumpfte in Bühlertann erwartungsgemäß stark auf und zeigte seinen Gegnern lediglich sein Hinterrad. In allen Vorläufen, im Halbfinale wie auch im Finale überquerte er in der Altersklasse U13 den Zielstrich als Erster und kürte sich damit zum Tagessieger. Auch Simon Doninger konnte in dieser Klasse ins Finale einziehen und wurde Sechster.

Xenia Schenkel fuhr bei den Schülerinnen den Tagessieg ein, Laura Peter musste in der Klasse Jugend mit dem vierten Platz vorliebnehmen.

Robin Kalender stellte seinen Einzug ins Finale mit sehr guten Platzierungen in den Vorläufen zu keiner Zeit infrage. Um einen Sturz in der ersten Kurve zu vermeiden, musste er im Endlauf klein beigeben. Im weiteren Rennverlauf gelang es ihm, auf den vierten Rang vorzufahren und scheiterte somit nur knapp am Podest.(red)