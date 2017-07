Wieder oben anklopfen

Nach drei Jahren in der Landesliga mit jeweils einem einstelligen Abschluss-Tabellenplatz ist für Florian Huber, Spielertrainer des FV Rot Weiß Elchesheim (RWE), die Zielsetzung für die neue Saison klar: wieder oben mitspielen. Wobei er den fünften Tabellenplatz als "schwer zu toppen" bezeichnet. Zum Erreichen des Saisonziels hat der FV für die erste Mannschaft fünf neue Spieler verpflichtet, die er am Donnerstag bei der Kaderpräsentation vorstellte.

Außenverteidiger Christian Fitterer ist ein Rückkehrer und kommt vom Bezirksligisten FV Würmersheim. "Er war bei unserem Kreisliga-A-Aufstieg in der Mannschaft. Auf so hohem Niveau hat er bisher noch nie gespielt", erklärt Huber. Mit Felix Fortenbacher hat RW Elchesheim eine erfahrene Kraft für das zentrale defensive Mittelfeld verpflichtet. Der gebürtige Elchesheimer Fortenbacher war zwei Jahre lang Kapitän bei Phönix Durmersheim. Erst 23 Jahre alt, aber mit der Erfahrung von drei Jahren und 65 Spielen in der Verbandsliga wechselt Tom Schneider vom SV 08 Kuppenheim ins offensive Elchesheimer Mittelfeld. Trainer Huber setzt in den Zehner große Hoffnungen: "Er hat mein volles Vertrauen und soll seine enorme Qualität bei uns ausspielen."

Bereits einige Rückrundeneinsätze in der Zweiten hatte Domenico Forai, der vom TuS Bilfingen kommt und aus beruflichen Gründen nach Elchesheim gezogen ist. Der Job ist auch der Grund dafür, dass der für den defensiven Bereich vorgesehene Forai zunächst nicht kontinuierlich zur Verfügung steht.

Bisher über Spielpraxis in der Kreisliga B verfügt Denis Nurkovic, der in der vergangenen Saison für den SV Waldprechtsweier auflief. Den Durmersheimer, der für die zweite geholt und mit der ersten Mannschaft trainiert, bezeichnet Coach Huber als Option, da man abwarten müsse, wie er sich entwickelt.

Insgesamt spricht der RWE-Trainer von einem kleinen, kompakten, guten Kader. Zu Beginn der Saison müsse er zwar mit vielen Reisenden leben, aber dennoch sei es eine starke Truppe, ist sich Huber sicher. Die Saison 2017/18 habe mit Mannschaften wie Oberachern II und Bühlertal die stärkste Landesliga seitdem Elchesheim hier spielt, betont der sportliche Leiter des FV, Markus Moritz. Dies erfordere konstant zu punkten. Zu Saisonbeginn muss RWE etwa vier Wochen auf Sven Huber verzichten, der in einem Vorbereitungsspiel rüde gefoult worden war. Zudem wird Walter Kroll wegen eines Kreuzbandrisses weitere drei Monate ausfallen. Mike Streckfuß fehlt dem Kader bis Weihnachten wegen beruflicher Verpflichtungen in München, so Huber. Zum Saisonauftakt empfängt RW Elchesheim am 12. August um 15.30 Uhr den SV Oberharmersbach.