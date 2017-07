Virtueller Rundgang um den Globus

Bühlertann

Bühlertann

RSV-Racer überzeugen Bühlertann (red) - Erfolgreich kämpften die Sportler des BMX-Teams vom RSV Falkenfels Bühlertal in Bühlertann um Punkte für die Jahresgesamtwertung und um Podestplätze. Leon Kalender und Xenia Schenkel fuhren in ihren Altersklassen jeweils die Tagessiege ein (Foto: RSV).

Nairobi

Nairobi

Ausrufezeichen von Braunagel Nairobi (red) - Mit einem echten Paukenschlag startete Diskuswerferin Leia Braunagel vom SCL-Heel Baden-Baden bei den U-18-Weltmeisterschaften in Nairobi. Bei der Qualifikation pulverisierte sie mit 51,33 Metern ihre bisherige Bestmarke und geht als Mitfavoritin ins Finale (Foto: av).

Bühl

Bühl

Hassenstein zurück beim VfB Bühl (moe) - Mit einer Mischung aus erfahrenen Akteuren und vielversprechenden Talenten ist der VfB Bühl in die neue Runde gestartet. Der prominenteste Neuzugang sitzt allerdings auf der Bank: Nach sechs Jahren ist Alexander Hassenstein ins Hägenich zurückgekehrt (Foto: toto).