Kleiner Kader mit großer Erfahrung

Ein Jahr hatte Thomas Gerold bei der Sportvereinigung Ottenau (SVO) Zeit, die Früchte seiner Arbeit einzufahren. Die Ernte, die der Ex-Trainer des Landesligisten im ersten Jahr nach dem Aufstieg einfuhr, kann als äußerst ertragreich bezeichnet werden, holten die Murgtäler in der abgelaufenen Saison doch stolze 42 Zähler und belegten damit einen respektablen neunten Tabellenplatz.

Trotz der Erfolge entschieden sich die Verantwortlichen dazu, einen neuen Trainer zu suchen und wurden in Björn Stolle fündig. Stolle trainierte bis vergangenen September den Nachbarn FV Hörden, den er vor drei Jahren in die Kreisliga A führte. Die Landesliga ist für ihn Neuland, für die Sportvereinigung Ottenau hingegen schnürte der Realschullehrer schon als Kind die Fußballschuhe.

Mit den bisher absolvierten Trainingseinheiten ist der neue Coach zufrieden. "Wir haben eine gute Basis, die Jungs ziehen gut mit und sind gewillt, neue Dinge aufzunehmen." Der 39-jährige Trainer fügt aber hinzu: "Trotz allem haben wir aber noch eine Menge Hausaufgaben bis zum Saisonstart zu erledigen." Mit nach Ottenau hat er seinen langjährigen Assistenten aus Hördener Zeiten, Bernd Seeger, gebracht, mit dem er vertrauensvoll zusammenarbeiten kann.

Eine große Herausforderung ist für Stolle der kleine Kader. Eine enge Zusammenarbeit mit der zweiten Mannschaft, die Denis Grimm von Thorsten Schnepf übernommen hat, soll Abhilfe schaffen.

SVO-Abteilungsleiter Markus Quarz setzt darauf, dass die Mannschaft schon seit langer Zeit in derselben Besetzung auflaufen kann. Seit Jahren hat die SVO keine gravierenden Abgänge zu verzeichnen. "Das spricht für den Verein", so Quarz. Dem neuen Trainer will er Zeit zur Einarbeitung geben, fügt aber hinzu: "Am Ende wird auch er am Erfolg gemessen werden." Das Saisonziel ist für den Abteilungsleiter wie im Vorjahr unverändert der Klassenerhalt.

Wie die neuen Spieler, die allesamt aus unteren Klassen kommen, den Landesligisten verstärken können, bleibt abzuwarten. Mit Niklas Wittur pausiert berufsbedingt ein Talent auf der Torhüterposition, der Stammtorhüter Dirk Glaser bei Bedarf gut ersetzt hat. Frank Herzog soll diese Lücke ausfüllen.

Ernst wird es für die Sportvereinigung zum ersten Mal am Samstag, 22. Juli. Da findet um 15 Uhr im Bühler Jahnstadion das Spiel in der Qualifikation des Südbadischen Pokals beim Ligarivalen VfB Bühl statt. "Dieses Spiel würde ich gerne gewinnen", sagt Quarz mit Hinblick auf das dann eine Woche später, beim eigenen Sportfest in Ottenau, stattfindende Erstrundenspiel gegen den Verbandsligisten Kehler FV.