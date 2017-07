Die fantastische Geschichte des Simon Panter

Was ist denn das für eine Geschichte? Als die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen in ihr EM-Quartier in den Niederlanden reiste, war der Oberkircher Simon Panter mit an Bord. Und zwar in verantwortlicher Position: Der 34-Jährige ist seit Juni offizielles Mitglied des Trainerstabs um Chef-Trainerin Steffi Jones und speziell für die Torhüterinnen zuständig.

Simon Panter, der einst bei der DJK Tiergarten-Haslach das Fußball-Abc lernte, danach beim SV Oberkirch, SV Oberachern und SV Stadelhofen das Tor hütete, ist Bundes-Torwarttrainer (BTT), quasi der Andreas Köpke der Frauen. Panter, der auf regionaler Ebene im Zwinger nur kleine Sätze machte, ist nun der ganz große Sprung gelungen. Er trimmt die Nummer eins bis drei und den Nachwuchs, damit Deutschland auch in Europa die Nummer eins bleibt.

Panter fühlt sich "wie im Märchen". Nicht einmal in seinen kühnsten Träumen hätte er sich ausgemalt, dass er einmal als BTT zu einer Europameisterschaft fahren würde. Der Industriemeister hat zwar viel Fleiß, noch mehr Freizeit und auch jede Menge Geld in seine fußballerische Ausbildung - er besitzt unter anderem das UEFA-Torwarttrainer-A-Diplom, das höchste Level, das es in Europa gibt - gesteckt, sich nicht aber dieses Ziel. Panter, der "rund um die Uhr Fußball denkt und lebt", wollte ganz einfach Torwarttalente fördern und weiterentwickeln.

Jetzt hat er sein Hobby zum Beruf gemacht. Vorbei die Teilzeitarbeit in der Firma - jetzt wird er für die entbehrungsreiche Lehrzeit im eigenen Land, in Österreich, den Niederlanden und in der Schweiz belohnt. Jetzt ist er fester Angestellter des DFB. Ein Fulltime-Job, der ihm aber unterm Strich mehr Freizeit und Lebensqualität bringt.

Schon mit 25 Jahren hat Panter das Torwarttraining beim SV Stadelhofen übernommen, angestachelt von seinem Mentor Albert Stöckel (Torwarttrainer Racing Straßburg), vor acht Jahren dann die Torwartschule Ortenau gegründet. Er betreut die Keeper des Oberligisten SV Oberachern, begleitete die Frauen des SC Sand von der Regional- bis in die Bundesliga, zog mit dem Dorfclub zweimal in Folge ins Pokalfinale ein. Der SC Sand war schließlich auch Panters Sprungbrett zum DFB. Jetzt ist er am Ziel seiner Träume. "Es gibt keinen besseren Job im deutschen Frauenfußball", muss sich Panter noch immer selbst kneifen. Dass er aufgrund seiner neuen Tätigkeit nicht mehr beim Frauen-Bundesligisten aktiv sein kann, ist für ihn zwar schmerzhaft, nimmt er aber gerne in Kauf. Beim SV Oberachern bleibt er.

Märchenhaft auch, wie Panter zu dem Job kam. Nach dem Olympiasieg 2016 in Rio gab es bei der Frauen-Nationalmannschaft einen großen Umbruch in Trainerstab und Kader. Steffi Jones löste Silvia Neid als Bundestrainerin ab, Markus Högner wurde neuer Assistent. Nur der Posten des BTT blieb lange Zeit vakant. Immer wieder wurde der Name Panter von mehreren Kollegen ins Gespräch gebracht.

"Irgendwann hat es dann bei mir klick gemacht. Ich habe mir die E-Mail-Adresse von Steffi Jones besorgt und mich im November 2016 mit einem Dreizeiler für diesen Traumjob beworben. Dann kam alles ins Rollen", schwärmt Panter. Er wurde zu einem Gespräch und Demo-Training nach Frankfurt eingeladen. Drei Tage später hat ihm der DFB mitgeteilt, dass er bereits beim "SheBelieves-Cup" in den USA dabei sein kann.

Da gab es für den ledigen Fußballverrückten kein Halten mehr. Die Eindrücke, die er bei diesem Turnier Anfang März sammeln konnte, waren gigantisch. "Natürlich war es für mich ein Anpassungsprozess, aber es hat von Anfang an alles gepasst. Es herrschte eine sehr positive Stimmung. Ich bin von allen super aufgenommen worden und wurde sofort in alles integriert", schwärmt Panter.

In der Vorbereitungszeit wurde jetzt akribisch auf die Mission Titelverteidigung hingearbeitet. Panter steht im "regen Austausch" mit Jones und Högner, ist Co-Trainer und BTT in Personalunion. "Markus und ich bringen unser Wissen und unsere Erfahrung ein, das letzte Wort hat aber Steffi. Sie ist menschlich und fachlich einfach toll", sagt Panter.

"Auch wenn die EM nach dem großen Umbruch vielleicht ein Jahr zu früh kommt, wir wollen und können Europameister werden. Die Qualität dafür haben wir", redet der BTT nicht um den heißen Brei herum. Dass die Nummer eins, Almuth Schult (VfL Wolfsburg), beim 3:1-Sieg gegen Brasilien im letzten Test gepatzt hat, bereitet ihm kein Kopfzerbrechen: "Der Fehler wurde analysiert und besprochen, ist damit abgehakt. Almuth verfügt über genügend Erfahrung, um so etwas wegzustecken."

Von dem ollen Klischee vom kickenden Mannweib hält er überhaupt nichts. So gibt eine Dzsenifer Maroszan mit ihrer Bewegungsvielfalt, ihrer Ballbehandlung und ihrem Mut nicht nur dem Frauenfußball einen Kick. Sie dringt selbst in die mentalen Strafräume ein. "Fußball ist Fußball", so Panters Credo. Er sieht die Männer nur in Sachen Athletik im Vorteil, den Frauen spricht er dafür einen "Tick mehr Ehrgeiz" und Eleganz zu. Der Oberkircher freut sich auf die EM, wenn er auf der Bank direkt neben Jones und Högner sitzt. Eine fantastische Geschichte.