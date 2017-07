FV Würmersheim fertigt Muggensturm ab

Elchesheim



Elchesheim will oben mitspielen Elchesheim-Illingen (red) - Mittlerweile gehört der RW Elchesheim zum festen Inventar der Fußball-Landesliga. Auch in der vierten Saison am Stück möchte Spielertrainer Florian Huber am Ende in der oberen Tabellenregion zu finden sein. Dabei zählt er vor allem auf Tom Schneider (Foto: fuv).