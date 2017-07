SV Sinzheim gewinnt eigenen Sommercup Der Heinz-von-Heiden-Sommercup endete mit einer Premiere: Bei der zwölften Auflage des renommierten Turniers triumphierten erstmals die Nachwuchsfußballer des Gastgebers. Nach einer Planänderung - die U16 des Karlsruher SC musste kurzfristig absagen - verwies die A-Jugend des SV Sinzheim im Modus jeder gegen jeden die U17 von Astoria Walldorf auf den zweiten Rang. Dritter wurde der Nachwuchs der Stuttgarter Kickers, vor der U16 des SV Sandhausen sowie der U17 des Oberligisten Offenburger FV. "Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung", sagte SVS-Trainer Udo Müller und lobte seine "überragende Mannschaft". Dass sich die Sinzheimer gegen die durchweg jüngere, aber höherklassige Konkurrenz durchsetzen konnte, kam für Müller keineswegs überraschend: "Die Jungs werden dieses Jahr auch in der Verbandsliga vorne mitspielen." Neben dem Turniersieg ging auch der Titel des besten Torschützen an den SVS: Yasin Tasli erzielte in vier Partien - gespielt wurde jeweils zweimal 20 Minuten - vier Tore. Zum besten Spieler wählten die Trainer Mohamed Baroudi von den Stuttgarter Kickers, bester Keeper wurde Walldorfs Michael Niefer. Zufrieden war auch Sinzheims Jugendkoordinator Daniel Huck - nicht nur angesichts des Heimsiegs: "Es waren interessante und teils hochklassige Spiele." Dabei durften sich die Zuschauer nicht nur über das ein oder andere Kabinettstückchen freuen, trotz des jugendlichen Elans der Akteure gingen die Spiele obendrein äußerst fair vonstatten. (moe) Ergebnisse SV Sinzheim - SV Sandhausen 3:0 Offenburger FV - Ast. Walldorf0:5 Stutt. Kickers - Ast. Walldorf1:1 SV Sinzheim - Offenburger FV0:0 Stutt. Kickers - Sandhausen 0:3 Ast. Walldorf - SV Sinzheim 2:3 Offenburger FV - Stutt. Kickers 1:3 Ast. Walldorf - SV Sandhausen2:0 SV Sandhausen - Offenburg 1:1 SV Sinzheim - Stutt. Kickers 2:2 Platzierungen 1. SV Sinzheim 48:48 2. Astoria Walldorf410:47 3. Stuttgarter Kickers 46:75 4. SV Sandhausen 44:64 5. Offenburger FV 42:92

