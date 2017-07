"Das ist Wahnsinn" Leia Braunagel konnte ihren Coup kaum fassen: "Das ist Wahnsinn. Die Atmosphäre im Stadion war sehr unterstützend. Ich musste wegen der lauten Stimmung immer wieder lächeln. Ich bin total glücklich", berichtete die Diskuswerferin des SCL-Heel Baden-Baden aus dem mehr als 6000 Kilometer entfernten Nairobi. Bei der U-18-Weltmeisterschaft der Leichtathletin hatte die 16-Jährige mit 51,29 Metern am Freitagabend überraschend die Silbermedaille gewonnen (wir berichteten). Dabei lag die Baden-Badenerin lange sogar auf Goldkurs. Bis nach dem vierten Durchgang lag sie in Führung, dann wurde Braunagel von der Cubanerin Silinda Morales (52,89 Meter) allerdings doch noch vom ersten Platz verdrängt. Von Trübsal war allerdings keine Spur, denn als Sechste der Meldeliste hatte Braunagel vor der langen Reise nach Kenia nicht unbedingt mit dem Gewinn einer Medaille gerechnet. "Wir hatten im Vorfeld in Kienbaum nochmal gut trainiert und ich konnte mit einem sicheren Gefühl in den Wettbewerb gehen." Nicht nur das Gefühl stimmte, sondern vor allem auch die Weite beim ersten Versuch: Braunagel musste als Letzte der zwölf Finalteilnehmerinnen in den Ring steigen und schockte die Konkurrenz gleich mit 51,29 Metern - lediglich vier Zentimeter weniger als bei ihrem Rekordwurf in der Qualifikation. Zuvor hatte die Cubanerin Morales mit 50,83 Metern die erste Weite über die 50-Meter-Marke gesetzt. In Durchgang zwei änderte sich nichts, fast alle Würfe waren ungültig. Als Erste zeigte die zweite Cubanerin Nerven: Nach drei ungültigen Versuchen kam für die 52-Meter-Werferin Melanie del Matheus das unrühmliche Aus. Besser kam die Chinesin Quantong Liu mit drei Würfen über 49 Meter im Vorkampf zurecht. Doch Braunagel ließ sich nicht beirren und ihren Diskus im dritten Versuch nochmals über die 50-Meter-Marke auf 50,80 Meter segeln. Im Endkampf lieferten im vierten Durchgang alle drei Top-Platzierten Weiten über 49 Meter ab. Mit ihrem fünften Versuch eröffnete die Chinesin den finalen Kampf um Gold und verbesserte sich auf 50,10 Meter. Morales steigerte sich danach auf starke 51,96 Meter und verdrängte Braunagel von der Spitze. Die Kurstädterin konnte nicht mehr kontern, ihr fünfter und sechster Versuch waren ungültig. Im sechsten Durchgang machte Morales mit einem Spitzenwurf auf 52,89 Meter die Goldmedaille klar. (rawo)

