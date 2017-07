Erwartungen übertroffen - Saisonziel erreicht

In der Regionalliga angekommen: In die höchste nationale Spielklasse für Frauen 30 im Tennis marschierte die Mannschaft des TC Blau-Weiß Gaggenau durch. Von der Oberliga über die Badenliga stiegen die Sportlerinnen um Spielertrainerin Claudine Wilk in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich auf.

Schon mit dem 8:1-Sieg gegen den TC GW Kirchzarten machten sie die Sensation perfekt. Zum letzten Spiel beim TC WR Stuttgart mussten die Murgtälerinnen allerdings auf eine Stammspielerin verzichten und waren vom Pech verfolgt. Im entscheidenden Match-Tiebreak nutzten die Gegnerinnen ihren Heimvorteil und sicherten sich den Sieg zum 5:4. Dieses Ergebnis beeinflusst jedoch in keiner Weise den Gesamterfolg der Frauen 30 des TC BW Gaggenau, dessen Basis vor sieben Jahren von A-Trainerin Claudine Wilk geschaffen wurde.

Seit 2003 mit ihrer Tennisschule im Verein etabliert, schlug die damalige Verbandsligaspielerin erstmals 2010 für die Gaggenauer Frauenmannschaft auf. Sie brachte Simone Schnepf und ihre Mannschaftskameradin Christine Bogner mit. Im Jahr darauf stießen Isabelle Wilk und Silke Taaks hinzu. Und das Team konnte in dieser Besetzung mehrfach hintereinander aufsteigen.

Mit dem Wechsel in die Altersklasse Frauen 30 und dem Neuzugang Astrid Koh-Stenzer wurde das Ziel Regionalliga ins Visier genommen. Die Sommerrunde 2017 übertraf alle Erwartungen. Von Beginn an eroberte die Mannschaft die Tabellenspitze und gab sie nicht mehr her.

Das ist nicht nur der Verdienst von Coach Claudine Wilk, ungeschlagen an Position eins und der besten Nummer zwei der Liga, Isabelle Wilk, sondern auch von Christine Bogner, die an Position drei hart für ihre Punkte kämpfen musste. Eine positive Bilanz erreichte auch Silke Taaks. Simone Schnepf behielt in den entscheidenden Momenten einen klaren Kopf. Oft unterfordert war Astrid Koh-Stenzer an Position sechs. Spielerisch ist die Mannschaft für die hohe Herausforderung gewappnet, freut sich aber über weitere Spielerinnen in ihren Reihen, die nächstes Jahr in der Regionalliga um Punkte kämpfen möchten.(red)