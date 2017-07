Werfer sorgen für reichlich Gold

Erfolgreich präsentierten sich die Leichtathleten des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei den badischen Meisterschaften der Männer, Frauen und Jugendlichen U20 und U18 in Walldorf. Acht Gold-, zehn Silber- und acht Bronzemedaillen wurden garniert von einigen knappen "Blech-Platzierungen" und der ein oder anderen neuen Bestleistung.

Die Werfer holten wieder einmal den Löwenanteil an Medaillen. In aufsteigender Form nach seiner Verletzung zeigte sich Speerwerfer Leon Hofmann vom Sportring Yburg Steinbach. Der U-18-Jugendliche kam zwar nicht an seine Bestweite von über 64 Meter vom Mai dieses Jahres heran, holte sich aber mit 59,65 Meter souverän mit fast fünf Meter Vorsprung den Titel. "Die Schulter tut jetzt zwar wieder etwas weh, aber während des Wettkampfs habe ich nichts gespürt und mich gut gefühlt", resümierte der junge Werfer nach dem Titelgewinn.

Dafür hat es jetzt seinen Vereinskameraden Nico Maier erwischt. "Ich habe seit ein paar Tagen eine leichte Zerrung im Oberschenkel. Nicht gravierend und ich hoffe, bis zu den ,Deutschen' wieder voll fit zu sein", zeigte sich der U-18-Kugelstoßer zuversichtlich. Zuvor hatte er locker mit 17,45 Meter seinen Wettbewerb gewonnen, vorsichtshalber aber nach drei Versuchen den Wettkampf beendet.

Eine Bank, wenn es um Titel geht, sind immer die Hammerwerfer. So auch in Walldorf. Tim Stösser (LAG Obere Murg) gewann die Klasse U20 deutlich mit 58,18 Meter, musste aber auf seine Tagesbestweite bis zum sechsten Durchgang warten. Bei der Jugend U18 gingen Gold und Silber ins Murgtal. David Schalamon (LAG) setzte sich mit 36,39 Meter gegen seinen Vereinskameraden Benjamin Strobel durch, der auf 32,55 Meter kam.

Mit Gold und Silber dekoriert wurde Marcel Bosler vom TV Iffezheim. Beim Kugelstoßen der Männer setzte er sich in Abwesenheit des besten Badeners, Bodo Göder, mit 15,34 Meter deutlich gegen den Mannheimer Patrick Genssle (14,44 Meter) durch. Beim Diskuswerfen drehte dieser den Spieß um und verwies mit 47,78 Meter den Iffezheimer, der 46,22 Meter weit warf, auf den zweiten Platz.

Über 800 Meter der Frauen ging der Titel an Felizitas Müller von der TS Ottersdorf. Nach einer eher verhalten gelaufenen ersten Runde löste sie sich von allen Konkurrentinnen einschließlich ihrer Schwester Ester und spulte die zweite Runde schneller herunter als die erste. In 2:12,92 Minuten zeigte sie sich nach dem Rennen auch mit der Zeit zufrieden. Ester Müller belegte nach überstandener Krankheit in 2:16,13 Minuten Rang drei.

Eine klare Sache waren die 200 Meter für den U-18-Jugendlichen Justus Baumgarten (SCL-Heel Baden-Baden). Der 400-Meter-Spezialist setzte sich auf der Unterdistanz in starken 21,64 Sekunden mit mehr als sieben Zehntelsekunden Vorsprung durch. Deutlich vorne war auch der Steinbacher Speerwerfer Markus Koch (LG Offenburg). Im Männer-Wettbewerb genügten ihm 64,14 Meter zum Sieg.

Zur Vizemeisterschaft über 400 Meter Hürden der Männer lief Michael Schnepf (VFB Gaggenau) in 56,69 Sekunden. Bei den U-20-Jugendlichen musste sich Joshua Braun (SR Yburg Steinbach) über 100 Meter in 10,92 Sekunden nur um vier Hundertstelsekunden geschlagen geben und gewann ebenfalls Silber. Seine Vereinskameradin Helen Fischer (U18) glänzte über 200 Meter als Vizemeisterin in 25,82 Sekunden. Zuvor hatte sie über 100 Meter als Dritte in 12,72 Sekunden nur um zwei Hundertstelsekunden einen weiteren Vizetitel verpasst.

Vier Medaillen gingen an die Familie Vollmer vom TV Bühl. Jasmin und Christine Vollmer absolvierten ein volles Programm: morgens die 3000 Meter und spätnachmittags noch die 1500 Meter. Jeweils auf den Silber-Platz lief Christine Vollmer in 5:15,73 und 10:54,07 Minuten. Zwillingsschwester Jasmin belegte in 5:16,23 und 11:02,77 Minuten jeweils Rang drei. Silber gab es auch für Paul Stößer (LAG Obere Murg; U18) mit 3,60 Meter beim Stabhochsprung, Maxim Weber (TV Bühl; U20) mit 11,86 Meter beim Dreisprung und Celina Feuerer (TV Bühl; U18) mit 30,56 Meter beim Diskuswurf.

Die Bronzemedaille gewann Nadine Diebold (TG Ötigheim) mit 38,83 Meter beim Speerwurf der Frauen. Ebenfalls auf dem dritten Platz landete Pau Drexler (TV Bühlertal) mit glatten 6,00 Metern beim Weitsprung U20. Bronze gab es auch für Lara Schönith (SR Yburg Steinbach) über 100 Meter Hürden der U18 in 15,59 Sekunden und ihre Vereinskameradin Josefa Metzinger beim Kugelstoßen U18 mit 12,90 Meter.