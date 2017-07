Historischer Fehlstart für Muffels und Co. Olympia-Hoffnung Rob Muffels brach auf dem letzten Kilometer im Plattensee völlig ein und besiegelte den historischen Fehlstart der deutschen Freiwasserschwimmer: Erstmals in der WM-Geschichte blieben die erfolgsverwöhnten Langstreckler in den ersten drei Rennen ohne Edelmetall. "Der Druck steigt mit jedem Tag und jeder verpassten Medaille", gab Bundestrainer Stefan Lurz nach dem enttäuschenden 25. Platz des Tokio-Aspiranten über die olympischen zehn Kilometer zu. Bis vor zwei Jahren sammelte noch sein Bruder Thomas Lurz Jahr um Jahr Edelmetall, doch nach dem Rücktritt des Rekordweltmeisters gestaltet sich die Suche nach dem Nachfolger schwieriger als erwartet. Eigentlich sollte der 22-jährige Muffels, 2015 schon WM-Zweiter über fünf Kilometer, in diese Rolle schlüpfen. Lange schwamm der Magdeburger, in dieser Saison schon Weltcup-Zweiter, im Balaton auch in der Führungsgruppe mit. In der letzten der vier Runden verließen ihn jedoch die Kräfte. Im Ziel lag er fast 40 Sekunden hinter den Medaillenrängen. "Die Enttäuschung ist sehr groß", sagte Muffels, "am Anfang lief alles nach Plan, aber am Ende hat einfach die Geschwindigkeit gefehlt." Drei Jahre vor den Sommerspielen in Tokio ist die Umstellung auf die zehn Kilometer, die einzig olympische Disziplin, noch nicht gelungen. Stefan Lurz wirkte ratlos: "Irgendwann muss er den Schritt von fünf auf zehn hinbekommen." Auf den letzten 1000 Metern wurde Muffels auch vom zehn Jahre älteren Christian Reichert kassiert. Der Neunte von Rio de Janeiro hatte es im nacholympischen Jahr ruhiger angehen lassen. "Ich habe weniger trainiert, um mich für 2020 zu sammeln", sagte der Wiesbadener, der beim Erfolg des Niederländers Ferry Weertman mit 30,8 Sekunden Rückstand Zwölfter wurde. Die Zukunft soll aber eigentlich Muffels gehören, der sich vor Balatonfüred ganz auf die zehn Kilometer konzentriert und auf die Medaillenchance auf der halben Distanz verzichtet hatte. Eine Entscheidung, die zumindest Lurz bereute. "Wenn wir die fünf Kilometer am ersten Tag mit unseren Topleuten besetzt hätten und wir mit einer Medaille reingegangen wären, hätte das den Druck genommen", meinte er. Das erste Edelmetall soll nun heute Muffels' Vereinskollegin Finnia Wunram über fünf Kilometer gewinnen. Die 21-Jährige hatte am vergangenen Sonntag über die zehn Kilometer als Siebte Bronze nur um 8,9 Sekunden verpasst. "Ich hoffe (...) es springt eine Medaille heraus", sagte die Magdeburgerin, die auch morgen mit der gemischten Staffel aufs Podium will. Als Titelverteidiger gehört die deutsche Mannschaft zu den Favoriten. Bis dahin muss Muffels seine Enttäuschung überwunden haben: Er ist als Schlussschwimmer vorgesehen. (sid)

