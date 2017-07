Drei Titel für Hanna Altmann Mit zahlreichem Edelmetall glänzten die Leichtathleten des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl bei den badischen U-16-Meisterschaften in Zell am Harmersbach. Bei sommerlichen Witterungsbedingungen erkämpften sich die Mittelbadener 24 Medaillen, zwölf in Gold, fünf in Silber sowie sieben in Bronze. Besonders überzeugen konnten Hanna Altmann (SR Yburg Steinbach) mit drei Goldmedaillen sowie Vanessa Kobialka (TV Iffezheim) und Rachel Fruchtmann (Steinbach) mit je zwei ersten Plätzen. Insgesamt staubten die Mädchen mit 15 Einzelmedaillen den Großteil an Edelmetall ab. Als Doppelsieger trugen sich Kobialka sowie die beiden Steinbach-Girls Fruchtmann und Altmann in die Ergebnislisten ein. Kobialka war in der Klasse W15 mit Kugel und Diskus ihren Konkurrentinnen deutlich überlegen. Obwohl sie beim Kugelstoßen mit 12,40 Metern fast einen Meter unter ihrer Bestleistung blieb, hatte sie nach sechs Versuchen mehr als einen Meter Vorsprung auf die Nächstplatzierte. Auch beim Diskuswurf gab es kaum Druck von hinten: Mit 36,41 Meter im ersten Versuch war die Konkurrenz eigentlich schon geschlagen, Kobialka konnte sich im dritten Durchgang noch auf starke 37,59 Meter steigern. Silber wurde für 33,02 Meter vergeben, Bronze gab es bereits für 27,34 Meter - mehr als zehn Meter hinter der Iffezheimerin. Auch Fruchtmann (SR Yburg) beherrschte den Speerwurf W15 nach Belieben. Nach 38,05 Meter im ersten Versuch ließ sie gleich im zweiten Durchgang 38,03 Meter folgen. Die Konkurrenz mühte sich bei Weiten um die 30 Meter. Die Vizemeisterin schaffte 31,37 Meter. Ihre zweite Goldmedaille holte sich Fruchtmann über 80 Meter Hürden ab. Nach 12,53 Sekunden "flog" sie einige Meter vor der Konkurrenz ins Ziel, der Vorsprung von drei Zehntelsekunden war mehr als deutlich. Noch schneller unterwegs im Hürdenwald war ihre 14-jährige Vereinskameradin Hanna Altmann. Mit 12,31 Sekunden war sie eine halbe Sekunde schneller als die Zweitplatzierte. Überraschend groß war das Teilnehmerfeld im Fünfsprung mit acht Mädchen. Mit 16,06 Meter sicherte sich Altmann auch hier den Titel. Vereinskameradin Franziska Seebacher wurde mit 15,46 Meter Dritte. Einen Doppelsieg für den Sportring Yburg ersprinteten die W-15-Mädchen über 100 Meter. Im Ziel lag Corinne Gibilisco in 13,03 Sekunden hauchdünn vor Celine Scheifele, die in 13,06 Sekunden gestoppt wurde. Und noch ein Titel ging an die junge Damenriege des SR: Gloria Antonaci steigerte ihre Dreisprungbestweite auf 11,25 Meter und gewann Gold in W15. Bereits am Vormittag hatte Sophia Seiter (TV Bühl) für den goldenen Auftakt gesorgt. Über 800 Meter sicherte sie sich in neuer Bestzeit von 2:22,81 Minuten den Titel der Mädchen W14. Im Lauf zuvor hatte ihre Vereinskameradin Vivien Schäfer bei den Mädchen W15 nach 2:30,00 Minuten die Silbermedaille gewonnen. Sita Hürst (LAG Obere Murg) bekam für ihre 2,00 Meter beim Stabhochsprung W14 ebenfalls Silber umgehängt. Als zweifache Bronzemedaillengewinnerin nach Hause fahren konnte Helen Baumgarten (Steinbach; W14): Über 100 Meter belegte sie in 13,28 Sekunden ebenso Rang drei wie beim Weitsprung mit 4,99 Meter. Im 100-Meter-Vorlauf war sie in 13,14 Sekunden sogar noch etwas schneller. Im Weitsprung verpasste sie Silber nur um einen Zentimeter, Gold nur um fünf Zentimeter. Bei dieser Fülle an Edelmetall konnten die Jungs nicht mithalten. Mit Gold und Silber glänzte Niklas Huber (Steinbach). Über 80 Meter Hürden musste er sich aber mehr stre-cken als seine Clubkolleginnen, um die Konkurrenz hinter sich zu lassen. 11,39 Sekunden zeigte bei ihm die Uhr, 11,48 und 11,51 bei den anderen Medaillengewinnern. Ganz knapp ging es auch beim Weitsprung zu. Hier holte sich Huber die Vizemeisterschaft mit 6,12 Metern - einen Zentimeter hinter dem neuen Meister Lo Rocco (Seckenheim; 6,13). Konkurrenzlos am Start war Lars Lawo, ebenfalls vom SR Yburg, beim Dreisprung M15. 11,39 Meter bedeuteten aber für ihn neue Bestleistung. Weitere Medaillen nach Steinbach holten in M14 Tim Kilka als Vizemeister im Fünfsprung mit 16,44 Meter sowie Fabian Haedecke mit zweimal Bronze im Fünfsprung (16,16 Meter) und Kugelstoßen (11,84 Meter). Einziger Nicht-Steinbacher auf dem Treppchen war Christian Dietsche vom SCL-Heel Baden-Baden, der sich über 300 Meter in 38,06 Sekunden Bronze sicherte. Emotionaler Höhepunkt einer jeden Meisterschaft sind die Staffeln. So war es auch in Zell am Harmersbach. Drei Zeitläufe mussten bei der weiblichen Jugend U16 über die Medaillen entscheiden; 14 Staffeln waren am Start über 4x100 Meter. Im zweiten Lauf trommelten die Steinbach-Girls Celine Scheifele, Hanna Altmann, Helen Baumgarten und Corinne Gibilisco in 50,42 Sekunden eine klasse Zeit auf die Bahn, die von den anderen Staffeln nicht übertroffen wurde und den Titel einbrachte. Die Jungs aus Steinbach belegten in der Besetzung Kilka, Lawo, Haedecke und Huber hinter den Mannschaften aus Mannheim und Weinheim mit 47,81 Sekunden den Bronze-Platz. (rawo)

