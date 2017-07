Dreimal Silber für Schwimmer Straub

Bei den badischen Sommermeisterschaften im Karlsruher Fächerbad trafen sich jüngst die besten Schwimmer von Wertheim bis Lörrach, um auf Einladung des Badischen Schwimmverbandes ihre Schnellsten zu ermitteln. Insgesamt 498 Aktive traten in dem technisch sehr gut ausgerüsteten 50-Meter-Becken an, um sich in 32 Wettkämpfen zu messen.

Mit am Start waren 24 Schwimmer des Rastatter TV, welche die vom Schwimmverband vorgegeben Pflichtzeiten erfüllt hatten. Der 13-jährige Alexander Straub erschwamm sich gleich drei Silbermedaillen über 50 und 100 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling. Zudem legte er noch zwei knappe vierte Plätze in den harten Distanzen 200 und 400 Meter Freistil oben drauf und ist damit Rastatts erfolgreichster Schwimmer bei diesem Wettkampf.

Sein gleichaltriger Vereinskamerad Cengiz Schroll gewann Silber über 50 Meter Brust und Bronze über 100 Meter Brust sowie einen vierten Platz über 200 Meter Brust. Lea Frohberg (Jahrgang 2003) errang über 200 Meter Schmetterling die Bronzemedaille und Alexander Sergin (2003) holte sich über 100 Meter Schmetterling ebenfalls Bronze. Zudem erreichte der RTV noch weitere fünf vierte Plätze.

Trainerin Angelika Berndt und der gesamte Verein sind mit dem Ergebnis zufrieden und schließen nach diesem sportlichen Höhepunkt die Saison erfolgreich ab. (red)