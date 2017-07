Spanier Gonzales ersetzt Piotrowski als Nummer eins

Zur neuen Saison 2017/18 verlassen fünf Aktive den Tischtennis-Bezirk Rastatt/Baden-Baden, elf Spieler schließen sich aus anderen Bezirken und Verbänden einem Verein aus dem Bezirk an, 29 Wechsel wurden innerhalb des Bezirks vollzogen. Das Aushängeschild bei den Männern bleibt die Spvgg Ottenau, die als einziges Team den Bezirk in der Männer-Badenliga vertreten wird. Die Murgtäler verzichten auf eine Verlängerung der Aktivität von Pawel Piotrowski, der den Verein in Richtung Württemberg zum VfL Sindelfingen verlässt. Neu zur SpVgg Ottenau kommt der Spanier Eduardo Gonzales, der noch stärker spielen soll als die bisherige Nummer eins Piotrowski.

Keine personellen Veränderungen gibt es bei den drei künftigen Frauen-Badenligamannschaften TTF Rastatt, TTV Kappelrodeck und TTV Gamshurst. Bei den TTF Rastatt wird wie in Ottenau die Nummer eins ausgetauscht. Für Petr Vicherek kommt nun Patryk Matuszewski vom SV Germania Adelsheim ins Team. Beim nordbadischen Verbandsligisten erzielte Matuszewski in der vergangenen Saison 28:8-Einzelsiege und sicherte sich zwischen den beiden Topspielern der TG Eggenstein Martin Knoll (30:5) und Bernd Griesinger (26:8) den zweiten Rang in der Bestenliste. Auch im Doppel mit Konstantin Eckstein wusste der Rastatter Neuzugang mit 17:5-Siegen zu überzeigen und so avancierten die beiden zum drittbesten Doppelpaar der abgelaufenen Runde. Zweiter neuer Akteur bei den TTF ist Manuel Weis vom Ligakonkurrenten TTC Weisweil. Bei ihm standen beim Verbandsligaabsteiger acht Einzelerfolge im mittleren Paarkreuz zu Buche. Die Rastatter Fans dürfen sich also auf attraktive Spiele freuen.

In der Frauen-Verbandsliga spielen weiterhin der TV Weisenbach und der TTC Iffezheim. Letzterer verliert zur neuen Saison seine Spitzenspielerin Barbara Gerstner, die es nach rund 17 Jahren wieder ins Nordbadische nach Forchheim zog. Verstärken kann sich der Landesligaaufsteiger TTV Gamshurst, der sich die Dienste von Maurice Löffler von den TTSF Hohberg sichert. Den umgekehrten Weg schlägt Leon Huck vom SV Weitenung ein. Der Nachwuchsspieler spielt künftig für die TTSF Hohberg. Zwei Neuverpflichtungen vermeldet der TV Bühl: Christoph Geiger kommt vom TTC Haslach, Elena Wetzel von der DJK Stuttgart.

Dreimal schlug die TTG Achern auf dem Wechselmarkt zu: Von der TTG Ulm kommen Atakan Kökten und Micha Schultze, Klaus Last wechselt vom TTV Lübbecke. Dafür verliert Achern in Hans Stein einen Spieler an den TTV Kappelrodeck. Yajwinder Saini (bisher TTC Forcheim) geht künftig für den TB Sinzheim auf Punktejagd, ebenso wie Heimkehrer Tobias Stebel vom Rastatter TTC. Der Aderlass des Rastatter TTC geht nach den Wechseln im Vorjahr von Maik Deißler (TB Sinzheim) und Attila Vig (TV Weisenbach) weiter. Lars Kohm kehrt zur TTG Ötigheim zurück, Robert Krämer zieht es wie auch Werner Sekoll (TTG Ötigheim) zur TTG Bischweier. Philipp Meister (TTC Hirschau) versucht künftig sein Glück beim TV Gernsbach. In Timo Anselm, Dominik Merkel, Adrian und Roland Reiter, Thomas Schiel, Gerhard Schweyda sowie Rolf Volz wechseln sieben Spieler des TB Selbach zum TSV Loffenau. Hier schloss man sich zu einer Spielgemeinschaft zusammen. Den TTV Muckenschopf verlassen in Richtung GTM Rheinmünster Umut Karaca, Robin Reutemann, Luca Schneider, Ben Vollet und Dominik Wallentin. Thorsten Sven Reichert wechselt von Muckenschopf zum TTC Iffezheim, auch der Sinzheimer Lars Sanden kommt neu in das Renndorf. Zum TTV Muckenschopf wechselt wiederum Nico Clevers (vom TV Bühl). Drei Spieler verlassen den TV Lichtental: Julien Gouroud geht zum TB Sinzheim, Anand und Damir Nietsch gehen zum TV Neuweier. Patrick Merkel wechselt vom TTC Rauental zu den TTF Rastatt, Enrico Müller verlässt den Rastatter Vorstadtverein in Richtung TTV Au am Rhein, zu dem auch Justus Reiß vom TuS Durmersheim übersiedelt. Luca Maier kommt von den TTF Rastatt zur TTG Ötigheim. Mit Luca Huck und Jonas Wormuth verliert der TTV Bühlertal zwei Spieler an den SV Weitenung. (ti)