Seuche war gestern

Wenn eine Veranstaltung "Jahrespressekonferenz" heißt, verbietet es sich natürlich, ausschließlich über ein Ereignis zu reden, das am darauffolgenden Freitag stattfindet. Selbst wenn es sich dabei um ein Heimspiel eines Klubs handelt, der in den Monaten zuvor ziemlich miserabel Fußball gespielt hat. Ingo Wellenreuther, Präsident des Karlsruher SC, war es dann auch vorbehalten, ein paar pflichtgemäß zerknirschte Sätze zur vergangenen Saison zu sagen, ehe die anderen Herren auf dem Podium auf eine Spielzeit vorausblicken durften, an deren Ende man "ganz oben stehen will", wie Kai Bülow, der neue Mannschaftskapitän, später sagen sollte.

Zunächst aber gab Wellenreuther in der Ausstellungshalle des in Forst ansässigen Hauptsponsors "Klaiber" zu Protokoll, dass man im Mai auch intern "heilfroh gewesen" sei, als eine Spielzeit vorbei war, in der man als abgeschlagener Letzter gleich vier Superlative aufgestellt hatte: Am wenigsten Punkte, am wenigsten Tore, am meisten Gegentreffer und am meisten Spieler in der Mannschaft, die sich untereinander nicht mehr riechen konnten. Kurzum: "Wir alle wissen, dass es eine Seuchensaison war."

Damit war denn auch die Dramaturgie der gestrigen Jahrespressekonferenz vorgegeben. Soll heißen: Ab sofort sollte es nur noch um die guten, schönen und wahren Dinge des Wildpark-Lebens gehen, nämlich um die nähere Zukunft. Darauf, dass diese erfreulich verlaufen könnte, deutet ja tatsächlich auch einiges hin. Zaungäste des Trainingslagers hatten schließlich den Eindruck gewonnen, dass die Mannschaft sinnvoll zusammengestellt worden ist. Die Positionen sind doppelt besetzt, die Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern scheint ebenso zu stimmen wie die aus Technikern und Kämpfern. Auch nach dem 2:1-Testspielsieg gegen Braunschweig am vergangenen Samstag änderte sich an dieser Einschätzung nichts. Es muss also kein Zufall sein, dass weder Sportdirektor Oliver Kreuzer noch Trainer Marc-Patrick Meister widersprechen, wenn man sie mit der Einschätzung konfrontiert, dass die aktuelle Mannschaft qualitativ besser ist als die in der vergangenen Zweitligasaison.

Hellhörig wurde man gestern eher, als sich Kreuzer partout nicht festlegen wollte, wie hoch denn der offiziell auf fünf Millionen Euro taxierte Saisonetat nach all den gelungenen Transfers wirklich ist. Dass später auch Wellenreuther die Formulierung "um die fünf Millionen Euro" verwendete, deutet nicht minder darauf hin, dass man die Marke eher über- als unterschritten hat. Und da die kalkulierten Werbeeinnahmen bereits jetzt zu 90 Prozent eingetrieben sind, wäre ein höherer Zuschauerzuspruch als die kalkulierten 11000 pro Spiel deshalb so wünschenswert, dass Wellenreuther sogar einen Klub ins Spiel brachte, der in der eigenen Fanszene nicht ganz so beliebt ist. "Andere Vereine in anderen Ligen haben ja vorgelebt, dass man auf einen Abstieg auch so reagieren kann, dass das Stadion die ganze Zeit voll ist."

Erstliga-Aufsteiger Stuttgart hin oder her: Den mit Abstand höchsten Etat aller Drittligisten hat der KSC - vor allem dank Vizepräsident Günter Pilarsky, der im Sommer mal wieder weit die Schatulle geöffnet hat. Und weil dem so ist, wundert es auch kaum, dass 17 von 19 konkurrierenden Trainern nicht lange überlegen mussten, als sie gefragt wurden, welche Mannschaft sie für den Topfavoriten hielten. Den KSC natürlich.

Auch rund um den Adenauerring scheint man nicht zur gegenteiligen Auffassung gelangt zu sein. 20000 Fans kamen zum Familientag, 2500 zum ersten Training. Gut 5700 Dauerkarten (vergangene Saison: 7300) wurden bislang verkauft. Die Hoffnung, dass am Freitag zur Heimpremiere gegen Osnabrück tatsächlich "lieber 15000 als 12000 Fans kommen" (Kreuzer), scheint so unrealistisch also nicht zu sein. Zumal der SWR vor ein paar Tagen angekündigt hat, dass er das Spiel nun doch nicht live übertragen wird, weil parallel die von den Öffentlich-Rechtlichen übertragene Frauen-WM stattfindet.

Das Schlusswort gebührte dann erneut Kapitän Kai Bülow, der versicherte, man habe "viereinhalb Wochen richtig gut gearbeitet - und das wollen wir jetzt auch zeigen."