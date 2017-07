Double für Rasenkraftsportler Während die Nachwuchs-Hammerwerfer aus Langenbrand bei den Leichtathletikmeisterschaften in Walldorf das Siegerpodest für sich beanspruchten (wir berichteten), waren die Männer in Sachen Rasenkraftsport in Fränkisch Crumbach. Dort wurden die deutschen Meisterschaften ausgetragen, und trotz starker Konkurrenz gab es vier Meistertitel und zwei Silbermedaillen für den TVL sowie die Goldmedaille im Team. Einen Tag später machten die Murgtäler die Sensation perfekt und gewannen mit komfortablem Vorsprung und einer guten Strategie auch den Bundesligawettbewerb. Die wochenlange Vorbereitung der TVL-Wettkampfgruppe hat sich bezahlt gemacht: In zwei anstrengenden Wettkämpfen zeigte der kleine Murgtäler Verein den großen Leistungsträgern der Konkurrenz aus Erfurt, Achenmühle, Dischingen und Dissen, wie im Murgtal mit Trainingsfleiß und Disziplin Topleistungen erarbeitet werden. Herausragender Sportler war der nach langer Verletzungspause wieder aktive Corsin Wörner, der bei der deutschen Meisterschaft mit 2592 Punkten im Dreikampf deutscher Meister wurde (61,46 Meter Hammer, Platz 1; 23,01 Meter Gewicht, Silber; 8,55 Meter Stein). Damit gelang es ihm auch gleichzeitig, die südbadischen Rekorde im Hammer- und Gewicht sowie Dreikampf aus dem Jahr 1998 zu knacken. Weitere Meistertitel holte auch das Weisenbacher Brüderpaar Krieg: Philip Krieg (unter 77 Kilo) setzte sich mit 16,75 Metern im Gewichtwerfen die Siegerkrone auf (Hammer: 1. Platz; 43,99 Meter, Stein 5,98 Meter) und wurde so mit 1855 Punkten deutscher Vizemeister im Dreikampf. Sein jüngerer Bruder Simon gewann ebenfalls mit 21,81 Metern den Meistertitel im Gewichtwerfen (Hammer 51,17 Meter, Stein 7,25 Meter, vierter Platz im Dreikampf unter 83 Kilo mit 2275 Punkten). Den Meistertitel im Steinstoßen holte sich Oliver Toader-Tirichita (unter 90 Kilo) mit 8,60 Metern und gewann dann auch noch die Bronzemedaille im Dreikampf mit 2233 Punkten (Hammer 50,37 Meter, Gewicht 18,26 Meter). Da es aber bei allen Teilnehmern weitere sehr gute Leistungen gab, war erwartungsgemäß auch die Männermannschaft (Corsin und Bastin Wörner, Oliver Toader-Tirichita, Philip und Simon Krieg, Hannes Morlock) erfolgreich und gewann mit 12964 Punkten den begehrten Titel "deutscher Meister 2017". Die deutschen Meisterschaften und die Bundesliga im Rasenkraftsport sind zwei völlig unterschiedliche Wertungssysteme in getrennten Wettkämpfen. Bei den deutschen Meisterschaften werden nach dem allgemein üblichen Reglement des Rasenkraftsports in den drei Disziplinen Steinstoßen sowie Hammer- und Gewichtwerfen getrennt nach Gewichtsklassen Punkte für die erzielte Weite vergeben. In der Bundesliga werden die Punkte anders ermittelt: Dort wird die nach dem Reglement erzielte Punktzahl durch das individuelle Körpergewicht des Athleten geteilt, so dass das Leistungsgewicht fairer berücksichtigt werden kann. Auch die Zusammenstellung einer Bundesligamannschaft ist strenger geregelt, um alle Gewichtsklassen zu repräsentieren. Die Wettkampfgeräte sind dieselben wie bei der deutschen Meisterschaft. In der Männerklasse wiegt der Hammer 7,26 Kilo, das Gewicht 12,50 Kilo und der Stein 15 Kilo. Der TV Langenbrand war als einziger Verein in Deutschland mit zwei kompletten Mannschaften aus eigenen Vereinsmitgliedern angereist und konnte ohne den Einsatz von "eingekauften" Gastwerfern mit 109,58 Mannschaftspunkten (gefolgt vom ASV Erfurt mit 104,55 Punkten) den Bundesligapokal ins Murgtal holen (erste Mannschaft: Corsin Wörner, Simon Krieg, Patrick Frey, Oliver Toader-Tirichita). Damit schrammten die Murgtäler auch ganz knapp am südbadischen Rekord, der bei 110 Punkten liegt. "Das ist ein super Erfolg für uns. Wir hatten in der Vereinsgeschichte noch nie mehr als 105 Punkte", strahlte Trainer Bernd Wörner. Auch die zweite Mannschaft mit Bastin Wörner, Timo Mungenast, Kevin Weiß und Hannes Morlock war mit 92,61 Punkten auf dem fünften Platz hochzufrieden. Morgen ab 9 Uhr veranstaltet der TV Langenbrand die badischen Meisterschaften im Rasenkraftsport, am Sonntag finden die badischen Meisterschaften im Hammerwerfen der U16 statt. (kv)

