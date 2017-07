Zeit für Sensationen Von Christian Rapp Der badische Traditionsverein SC Freiburg, Revierclub Schalke 04 oder doch der Rekordmeister aus München mit James Rodriguez und Startrainer Carlo Ancelotti? Solch verlockende Namen könnten auf den Sieger des südbadischen Pokalwettbewerbs warten. Bestes Beispiel, dass sich der Pokalsieg lohnt, ist schließlich der diesjährige Gewinner 1. FC Rielasingen-Arlen, der das große Los zog und in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den BVB spielen darf. Für acht Vereine aus der Region beginnt ab heute mit der Qualifikationsrunde zum SBFV-Pokal nun wieder der lange und steinige Weg Richtung DFB-Pokal. Die Meister- und Aufstiegsfeierlichkeiten sind beim Bezirksligisten FV Baden-Oos ad acta gelegt, der Blick ist nach vorne gerichtet und das nächste Ziel bereits anvisiert, welches lautet: Überraschungscoup. Schließlich erwartet das Team von Spielertrainer Pantelis Kalpakoglou heute mit dem Verbandsligisten 1. SV Mörsch ein Schwergewicht aus der mittelbadischen Fußball-Region. "Für uns ist das ein Bonusspiel. Wir wollen einfach nur Fußball spielen", sagt Kalpakoglou, der jedoch fast auf seine gesamte Abwehrreihe verzichten muss, was eine mögliche Sensation erschwert. "Daran denken wir überhaupt nicht", versichert der FV-Coach, obwohl beim Verbandsligisten aus der Sandgrube noch gehörig Sand im Getriebe ist. Beim Hardt-Cup schied die Elf von Dietmar Blicker etwa bereits in der Vorrunde aus. Die neu formierte Mannschaft muss sich nach den schmerzlichen Abgängen von Dennis Klemm, Dominic Riedel und Co. erst noch finden. "Das ist eine gute Mannschaft, jung und heiß", findet Blicker klare Worte über den Gegner. Nichtsdestotrotz sieht der SVM-Trainer sein Team in der Favoritenrolle und ein Weiterkommen als Pflicht an. Ein altbekanntes Gesicht im Bühler Hägenich feiert morgen gegen die SV Ottenau seine Pflichtspielpremiere - Alexander Hassenstein wird nach sechsjähriger Abstinenz wieder auf dem Bühler Trainerstuhl Platz nehmen. Aufgrund des Open-Air-Konzertes wird die Partie jedoch nicht im Hägenich, sondern im Jahnstadion angepfiffen. Natürlich möchte der Pädagoge mit seinem VfB an vergangene, erfolgreiche Zeiten anknüpfen - am liebsten bereits mit einem Sieg in der Qualifikationsrunde über den Ligakonkurrenten aus dem Murgtal. "Klar wollen wir das Spiel gewinnen, aber wir befinden uns noch mitten in der Vorbereitung. Ich denke, dass es ein interessantes und unterhaltsames Spiel wird", so der Rückkehrer. Daher bezeichnet Hassenstein die Begegnung als einen "ernsthaften Zwischentest". Bemerkenswerte Randnotiz: Sollte der VfB in die erste Runde einziehen, winkt dort ein Heimspiel gegen den Verbandsligisten Kehler FV. Jener KFV, den Hassenstein vergangene Runde noch betreut hat und im Frühjahr nach internen Querelen den Bettel hinschmiss. Auch sein Gegenüber, Björn Stolle, nimmt erstmals als SVO-Trainer auf der Bank Platz. "Natürlich ist die Anspannung da. Ich erwarte einen offenen Schlagabtausch. Mit unserem Teamgeist haben wir dann hoffentlich das bessere Ende auf unserer Seite", sagt Stolle, der lediglich auf eine Stammkraft verzichten muss. Mit dem Oberligisten SV Oberachern wartet dagegen ein fußballerischer Leckerbissen auf den Gewinner der Partie zwischen dem Bezirksligisten FSV Kappelrodeck/Waldulm und dem Landesligisten SV Bühlertal. Dass sich der SVB bereits in erstaunlicher Frühform befindet, unterstrichen die Jungs von Trainer Michael Santoro beim 2:0-Testspielsieg gegen den SV 08 Kuppenheim. Nun soll der FSV aus dem Weg geräumt werden. Für eine Überraschung könnte Bezirksligist VfR Bischweier sorgen, der es morgen mit dem klassenhöheren Rastatter SC/DJK zu tun bekommt.

