Zwischen Müssen und Dürfen

Über dem Wörtel lachte bei der offiziellen Vorstellung des Kaders für die Saison 2017/18 erneut die Sonne. Aber auf dem Rasen tummelten sich im Gegensatz zum Vorjahr überwiegend Fohlen. Verbandsliga-Schlachtrösser wie Manuel Bauer, Florian Kleinschmidt oder Nico Westermann suchte man vergebens. Sie alle haben den Verein verlassen. Und mit ihnen auch Emanuele Giardini, Steven Herbote, Tom Schneider, Daniel Kölmel, Michael Werner und Sezer Ergün. Im Winter waren schon Fabian Hammer und Sven Büchel abgesprungen. Stammtorwart Timo Ullrich und Daniel Lang wollen kürzer treten. Der SV 08 Kuppenheim hat also an Qualität und Erfahrung verloren, steht vor einem radikalen Umbruch. Und das im südbadischen Fußball-Oberhaus.

"Wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, einen Kracher zu holen. Wir vertrauen unseren Talenten und wollen diesen Weg gemeinsam mit unserem Trainer Matthias Frieböse gehen", betont Sportdirektor Almir Karamehmedovic noch einmal, macht aber auch keinen Hehl daraus, dass die Abgänge von Bauer, Westermann (zwölf Saisontore) und Giardini (9) "schmerzen". Bange ist ihm allerdings nicht. "Kara" ist überzeugt, dass man den Klassenerhalt schaffen kann. Er weiß aber, dass es ein Selbstfindungsprozess einer jungen Mannschaft mit ungewissem Ausgang ist. Deshalb wird er sich auch "in Geduld üben" und noch mit einem Auge auf den Transfermarkt schielen.

"Wir haben vor sieben Jahren in der Landesliga schon einmal einen Neuaufbau mit Talenten gemeistert. Warum soll uns das nicht auch in der Verbandsliga gelingen? Unsere U23 ist ungeschlagen in die Bezirksliga aufgestiegen", sagt Peter Schneider. Für ihn war genau das der Grund, um nach einjähriger Pause sein Comeback als sportlicher Leiter zu feiern. Das neue 08-Modell steht für Leidenschaft und Abenteuer. Und da ist Matthias Frieböse genau der richtige Mann. Der Ur-Kuppenheimer hatte noch rechtzeitig vor Rundenabschluss den erfolglosen Viktor Göhring abgelöst und den SV 08 wieder in ruhigeres Fahrwasser geführt. Er kennt Verein, Spieler und Umfeld aus dem Effeff. Der 33-Jährige steht für Leidenschaft und ist prädestiniert für die Arbeit mit jungen, lernwilligen Spielern. "Wir alle", sagt er, "müssen in einer neuen Dimension zurechtkommen und ständig dazulernen wollen." Und er fordert Zeit ein. "Man muss das junge Team behutsam an die Verbandsliga heranführen. Wichtig ist, dass wir gut in die Saison reinkommen. Da die Hälfte der Liga gegen den Abstieg spielt, brauchen wir 40 plus x Punkte für den Klassenerhalt", so Frieböse. Der Kader umfasst 24 Feldspieler und drei Torhüter, ist aber "nach oben und unten durchlässig".

Und es ist ja auch nicht so, dass der SV 08 keine Aushängeschilder und Gesichter mehr hat. Weiterhin am Ball sind Abwehrrecke Denis Kolasinac, Thorsten Peter, der auch als Co-Trainer Frieböses verlängerter Arm ist, Energiedribbler Simon Götz oder Stürmer Lucas Grünbacher. Um diese Korsettstangen herum gilt es nun, eine schlagkräftige Truppe zu formen. Die soll aus einer defensiven Grundordnung heraus agieren. Sobald der Ball erobert ist, ausschwärmen wie ein mobiles Einsatzkommando und den Ball mit flachen Pässen vor das Tor des Gegners befördern. Im Tor hat derzeit Nikolai Gogol (FV Linkenheim) die Nase vorn. Aber nur weil Biagio Ciuccio (SV Forbach) derzeit im Urlaub weilt. Zum ersten Härtetest kommt es am 29. Juli im Pokal beim Sieger der Partie VfR Willstätt - SV Stadelhofen. Zum Saisonauftakt warten dann gleich drei Aufsteiger (Hofstetten/A, Lörrach-Brombach/H, Radolfzell/A). Und dann kommt am 26. August der SV Linx. Der SV 08 startet als Wundertüte in die neue Saison.

Zugänge: Nikolai Gogol (FV Linkenheim), Biagio Ciuccio (SV Forbach), Luca Alesi, Andreas Böhm (beide SV Bühlertal), Niclas Balzer (SV Malsch), Qemajl Sharki (VFB Gaggenau 2001), Bastian Schneider (FV Plittersdorf), Dejan Djuric (SV Oberachern), Robin Mörmann (KSC-Jugend), Felix Seitz (Rückkehr nach Verletzung), Fabio Borutta, Yannis Otto, Dennis Smuda, Maxi Klein, Marco Oremek, Marek Balzer (alle eigene U23), Jonas Hedwig (eigene A-Jugend), Sven Wieland, Okan Eren, Benjamin Radke.

Abgänge: Florian Kleinschmidt, Manuel Bauer, Daniel Kölmel (alle FV Würmersheim), Steven Herbote (SV Mörsch), Tom Schneider (RW Elchesheim), Michael Werner (FV Ötigheim), Sezer Ergün (VFB Gaggenau 2001), Emanuele Giardini (SV Oberachern), Nico Westermann (SV Bühlertal), Timo Ullrich, Daniel Lang (beide treten kürzer).

Trainer: Matthias Frieböse (2. Saison).