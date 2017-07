Jede Menge Druck im Becken Der Druck ist groß, die Kritik zum Teil scharf: Eigentlich müsste Schwimm-Bundestrainer Henning Lambertz auch aus Eigeninteresse eine Medaille bei der Weltmeisterschaft in Budapest herbeisehnen. "Es ist aber nicht so, dass ich sage: Ich brauche eine Medaille, um meine Kritiker zu überzeugen", sagte Lambertz vor dem morgigen Start der Beckenwettbewerbe: "Eine Medaille täte uns allen gut nach etwas durstvollen Jahren." Im Jahr eins nach der erneuten Olympia-Enttäuschung und dem Rücktritt von Weltrekordler Paul Biedermann ist die Zahl derjenigen, die in der Duna Arena aufs Podest schwimmen können, aber wieder sehr überschaubar. Einzig Weltmeister Marco Koch sowie die beiden Weltjahresbesten Philip Heintz und Franziska Hentke haben realistische Chancen. Der Berlinerin Lisa Graf wird genau wie den drei Staffeln zumindest der Finaleinzug zugetraut. Dass das deutsche Team nach den harten WM-Normen nur 14 Schwimmer umfasst, von denen sich nur drei auf den Einzelstrecken sauber qualifizieren konnten, sei "der traurige Ist-Zustand im deutschen Schwimmsport", sagte Lambertz. Die Zeit der großen Kompromisse sei deswegen vorbei: "Das Motto 'Irgendwie geht's schon' hat sich endgültig erledigt." Sein Maßnahmen-Paket mit einer stärkeren Zentralisierung, einem neuen Kraftkonzept und härteren Normen zieht Lambertz durch - auch wenn der Gegenwind rau ist. Paul Biedermann meinte, Lambertz würde "allen eine Doktrin aufdrücken, von der nur er selbst überzeugt ist". Beide haben sich inzwischen ausgesprochen, doch die Kritik - auch an Lambertz' Kommunikation mit Andersdenkenden - kommt auch aus anderen Lagern. Von der fehlenden Aufbruchstimmung ist der Bundestrainer zunehmend genervt. "Es geht immer ums Überzeugen, keiner macht etwas aus Vertrauen", sagte der 46-Jährige: "Das ist sehr ermüdend." Erfolge machen die Arbeit bekanntlich leichter. In Budapest ist Lagenschwimmer Heintz über 200 Meter "unser heißestes Eisen im Feuer", so Lambertz. Sollte der Weltjahresbeste annähernd an seinen deutschen Rekord (1:55,76) von der DM vor fünf Wochen in Berlin heranschwimmen, ist sogar Gold möglich. Die Frage ist nur: Kann Heintz die Form halten? "Ich hatte definitiv Bedenken", sagte der Vizeweltmeister auf der Kurzbahn: "Aber es scheint gut zu laufen. Ich habe ähnliche Trainingswerte wie vor den deutschen Meisterschaften." Weltmeister Koch muss dagegen deutlich schneller als bei der DM schwimmen, will er eine Chance auf Edelmetall haben. Nachdem der Darmstädter nur aufgrund einer "Lex Koch" für die WM nominiert worden war, geht es aber bergauf. Mit jedem Trainingstag kommt das Gefühl fürs Wasser, das er durch die vielen Kraftübungen zwischenzeitlich verloren hatte, zurück. "Ich rutsche wieder schön durchs Wasser", sagt Koch. Bei der trainingsfleißigen Franziska Hentke kommt es über 200 m Schmetterling vor allem darauf an, dass ihr die Nerven nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Auch bei Olympia in Rio galt die Magdeburgerin schließlich zumindest als klare Finalhoffnung, dann kam jedoch das enttäuschende Halbfinal-Aus. (sid)

