Wettstreit um viele Punkte Wie schon in den Vorjahren veranstaltete der Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl kurz vor den Sommerferien für alle Kreisvereine einen gemeinsamen Vorkampf für die Klassen U16, U14 und U12. Im Durmersheimer Federbachstadion nahmen wie im Vorjahr 17 Mannschaften an den Rundenkämpfen zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft (DMM) teil. Was die erzielten Punktzahlen wert sind, wird man erst nach dem 18. August wissen, wenn alle Vorkampfergebnisse in Baden an die Geschäftsstelle gemeldet sein müssen. Dann werden die qualifizierten Mannschaften für den badischen Endkampf am 23./24. September in Langensteinbach bekanntgegeben. Nach dem derzeitigen Zwischenstand haben mehrere Kreismannschaften gute Chancen, für die badischen Meisterschaften zugelassen zu werden. Bei der männlichen Jugend U16 setzte sich der SR Yburg Steinbach in der Gruppe drei mit 5387 Punkten gegen den TV Bühlertal (4599) durch. Für die besten Einzelleistungen sorgte Niklas Huber mit 14,34 Meter im Kugelstoßen und 5,92 Meter beim Weitsprung. Beim TV Bühlertal war Yannic Reith mit 5,41 Meter und 12,95 Sekunden über 100 Meter der Beste. Bei der männlichen Jugend U14 kam die Mannschaft des TV Gernsbach auf 5366 Punkte in der Gruppe zwei. Die höchsten Einzelpunktzahlen holten Nils Framhein mit 4,21 Meter im Weitsprung und 47 Meter beim Ballwurf sowie Kevin Haag in 11,10 Sekunden über 75 Meter. Bei den Schülern U12 setzte sich der SR Yburg Steinbach in Gruppe eins mit 4230 Punkte vor dem Rastatter TV mit 4026 Zählern durch. Der TV Gernsbach wurde mit 3939 Punkten Dritter vor der TS Ottersdorf (2834). Die höchste Einzelpunktzahl gelang Alexander Senski (RTV) mit 4,34 Meter im Weitsprung. Im Steinbach-Team sammelten Mattis und Lukas Linder über 800 Meter in 2:42,91 und 2:44,49 Minuten die höchsten Zählwerte. Gastgeber LG Hardt war in der Gruppe zwei am Start und erreichte 2445 Punkte. Felix Bukovic erzielte mit 4,08 Meter beim Weitsprung hier die Höchstpunktzahl. Mit 8345 Punkten hat die weibliche U-16-Jugend des SR Yburg Steinbach gute Chancen, bei den badischen Mannschaftsmeisterschaften im Herbst in der Gruppe zwei vorne mitzumischen. Aus der Fülle guter Leistungen ragten Corinne Gibilisco in 12,99 und Celine Scheifele in 13,13 Sekunden über 100 Meter sowie Hanna Altmann mit 12,54 Sekunden über 80 Meter Hürden und Rachel Fruchtmann mit 34,90 Meter im Speerwurf heraus. Deutlich zurück belegte die LAG Obere Murg mit 6249 Zählern Platz zwei vor der TS Ottersdorf. In der Gruppe zwei der U-14-Mädchen gewann Steinbach mit 3535 Punkten knapp vor der LG Hardt (3436) und der LAG Obere Murg (3256). Im siegreichen Team stach be-sonders Ana-Paula Schmitz mit 4,46 Meter im Weitsprung und 10,78 Sekunden über 75 Meter hervor. Beim Gastgeber überzeugte vor allem Jolien Ring mit 4,51 Meter im Weitsprung und 39,50 Meter beim Ballwurf. Im Team der Murgtälerinnen ragte Anna-Lena Krämer mit 43,50 Meter im Ballwurf heraus. Bei den Schülerinnen U12 sammelte der SR Yburg Steinbach in der Gruppe eins 4340 Punkte. Josefine Fruchtmann mit 34,50 Meter im Ballwurf, Lilly Genter mit 8,16 Sekunden über 50 Meter, Magdalena Stark in 3:00,23 Minuten über 800 Meter und Hana Kukic mit 3,49 Meter im Weitsprung steuerten die höchsten Einzelpunktzahlen bei. Die TS Ottersdorf belegte Platz zwei mit 3568 Punkten. In Gruppe zwei erkämpfte sich Gastgeber LG Hardt 3130 Zähler. Die besten Einzelleistungen gelangen hier Helen Hertweck mit 4,04 Meter im Weitsprung und 8,14 Sekunden über 50 Meter sowie Alessandra Jung mit 37,50 Meter im Ballwurf.(rawo)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben