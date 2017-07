Pausengespräch mit Folgen

Marc-Patrick Meister ist ein Mann, der sehr viel Wert auf Rhetorik liegt. "Schwierigkeiten" gibt es in seinem Sprachgebrauch nicht, eher "Herausforderungen" oder gar eine "Challenge". Bei jemandem, der so positiv formuliert wie der immer noch neue Trainer des Karlsruher SC, ist es dann eigentlich auch kein Wunder, dass er das, was sich am Freitag ab 21.20 Uhr in den Katakomben des Karlsruher Wildparkstadions abgespielt haben dürfte, in der Pressekonferenz eine gute Stunde später ganz lapidar ein "Halbzeitgespräch" nannte.

Dabei ist davon auszugehen, dass es sich wohl eher um eine waschechte Gardinenpredigt gehandelt hatte, wie Stürmer Dominik Stroh-Engel denn auch prompt bestätigte: "Es ist ganz schön laut geworden." Die hohe Dezibelzahl war allerdings auch angebracht. Denn dass der KSC in seiner Drittliga-Eröffnungspartie gegen den VfL Osnabrück bei Seitenwechsel nur mit 0:2 zurücklag, war noch das Positivste an einer Halbzeit, in der die Gastgeber jeden Zweikampf verloren und von Glück sagen konnten, dass Kwasi Okyere Wright nach einem schlimmen Fehler von David Pisot den Ball über die Latte geschossen hatte. Denn ein weiterer Treffer hätte das Spiel wohl endgültig zugunsten einer Osnabrücker Mannschaft entschieden, die so spielte, wie es eigentlich der KSC vorgehabt hatte, nämlich schnörkellos, kampf- und zweikampfstark.

Dass es nach schlimmen Patzern in der KSC-Defensive und Toren von Reimerink (12.) und Dannenberg (38.) 0:2 stand, war also folgerichtig, zumal der KSC nicht eine Torchance hatte. Schlimmer: Er kam erst gar nicht erst in die Nähe des Osnabrücker Strafraums. "Die mittlere Zone war gar nicht umkämpft, das haben wir mit der Änderung der Grundordnung dann besser hinbekommen", sagte Meister nach der Partie, die auch dank seiner taktischen Korrekturen noch gedreht wurde. In den zweiten 45 Minuten spielten die Badener mit einer Dreierkette, Burak Camoglu rückte auf die offensive Zehn. Eine gewinnbringende Umstellung, die all die Zuschauer auf der Haupttribüne Lügen strafte, die schon zur Halbzeit "Meister raus" gerufen hatten. Auch wenn es nur wenige waren: Dass bei manchen Zeitgenossen schon Unruhe aufkommt, wenn noch nicht einmal eine Stunde in einer Saison gespielt ist, zeigt, unter welchem Druck der KSC in dieser Spielzeit steht.

Meisters Maßnahmen fruchteten jedenfalls. Die drei Ketten rückten näher zusammen, Osnabrück hatte weniger Räume, die beiden KSC-Angreifer Fink und Stroh-Engel hingen nicht mehr so in der Luft wie noch in der ersten Halbzeit. "Es kommt meiner Spielweise natürlich entgegen, wenn man nicht immer probiert, jeden Ball hinten raus zu spielen", freute sich Stroh-Engel zudem über manch langen Ball. Logische Konsequenz waren die beiden Tore, eines herausgespielt (Stroh-Engel/69.) - und eines auf zweifelhafte Weise herausgeholt vom jungen Florent Muslija, der beim Fallen im Strafraum doch arg nachhalf und so erst ermöglichte, dass Fink einen Elfmeter zum Ausgleich (74.) verwandeln konnte.

Bliebe die Frage, warum der KSC im ersten Durchgang so dermaßen neben der Spur war. "Nervosität", lautete die Antwort von Kapitän Kai Bülow. Und die sei normal bei Saisonstart. Trainer Meister hatte seine Spieler bei der Heimpremiere gar in einem Gefühlschaos gesehen wie beim ersten Rendezvous. "Wenn etwas ganz Besonderes ansteht, vielleicht das erste Mädchen oder das erste Auto, da bin ich einfach ur-nervös. So ging es meinen Jungs heute auch." Wenn das so ist, muss man wohl froh sein, dass das nächste Spiel in der Fremde stattfindet, am Freitag (19 Uhr) schon, in Unterhaching. Man darf davon ausgehen, dass Meister seiner Elf dann empfehlen wird, so zu agieren wie in der zweiten Halbzeit gegen die Niedersachsen: Aggressiv, dominant und mit der Spielfreude, die es einer individuell stark besetzten Mannschaft wie dem KSC erst ermöglicht, ihre Klasse auszuspielen. Denn nicht auszudenken, wie die Partie am Freitag ausgegangen wäre, hätte es nicht erst ein "Halbzeitgespräch" gebraucht, um die komplette Mannschaft wachzurütteln.