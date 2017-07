FV Rauental holt sich die Stadtmeisterschaft Von Frank Vetter Der FV Rauental ist Rastatts Fußball-Stadtmeister. Im Endspiel um den neuen Wanderpokal schlug der B-Ligist den eine Klasse höher spielenden FC Rastatt 04 in einem kuriosen Endspiel mit 3:2. Das Spiel um Platz drei gewann die SV Niederbühl/Donau gegen den RSC/DJK . Das Turnier um die Stadtmeisterschaften war erstmals nach einem neuen Modus ausgetragen worden: die Vorrundenspiele fanden bei den teilnehmenden Mannschaften statt, die Finalrunde dann in diesem Jahr beim FV Rauental. Dadurch soll den Mannschaften eine Einnahmemöglichkeit geschaffen werden. Im nächsten Jahr wird dann ein anderer Rastatter Verein den Finaltag mit Vorschlussrunde und Endspiel ausrichten, wer das sein wird, ist noch nicht bekannt. In dem recht schwachen Finale mit einer 30-minütigen, torlosen ersten Halbzeit ging der FC 04 in der 33. Minute durch Albert Haxaiaj in Führung. Zehn Minuten später gelang Aaron Keslinke aus einer unübersichtlichen Situation im 04-Strafraum mit einer Bogenlampe der Ausgleich zum 1:1. In der 48. Minute hielt Rauentals Tim Haufe aus halbrechter Position einfach mal drauf und der Gastgeber führte mit 2:1. Nach einer vom ebenfalls schwachen Schiedsrichter Bernhard Klumpp nicht klar angezeigten Einwurfsituation herrschte beim FC 04 kurz Verwirrung, die wiederum Aaron Keslinke ausnutzte, sich den Ball an der Mittellinie schnappte und kurz darauf den 04-Keeper per Außenrist ins rechte Eck bezwang. Das Spiel wurde zunehmend rauer, die Fouls und unschönen Szenen häuften sich. Der Unparteiische ließ indes auch nach 60 Minuten unverdrossen weiterspielen, was Vitalij Saponeko in der 63. Minute schließlich zum 2:3-Anschlusstreffer für den Rastatter Traditionsverein nutzte. Auch danach war noch nicht Schluss. Weitere vier Minuten musste der B-Ligist überstehen, bis das Team schließlich den Siegerpokal entgegennehmen konnte.

