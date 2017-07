Perfekter Einstand für Hassenstein Die Überraschungen in der Qualifikationsrunde zum SBFV-Pokal sind ausgeblieben: Die Bezirksligisten VfR Bischweier und FSV Kappelrodeck-Waldulm mussten sich den klassenhöheren Gegnern geschlagen geben. Eine Rückkehr nach Maß feierte Bühls Trainer Alexander Hassenstein bei seiner Pflichtspielpremiere nach sechsjähriger Abstinenz. Die Zwetschgenstädter bezwangen am Samstag den Ligakonkurrenten SV Ottenau mit 3:1 und treffen nun in der ersten Runde auf Hassensteins Ex-Verein Kehler FV. VfB Bühl - SV Ottenau 3:1. Im Duell der beiden Landesligisten behielt der VfB im heimischen Stadion schließlich die Oberhand. Bereits in der ersten Hälfte war Bühl die überlegene Mannschaft, verpasste es jedoch, daraus Kapital zu schlagen. In der 59. Minute erlöste Steven Knosp den VfB schließlich. Nach einer scharfen Hereingabe von Yannik Sauer bugsierte Ottenaus Pascal Mahler den Ball ins eigene Tor (63.). Die Murgtäler verkürzten sechs Minuten vor Schluss durch Sandro Cuttica, quasi im Gegenzug machte Yohann Guerin jedoch mit dem 3:1 den Deckel auf den Bühler Sieg drauf. Keine 24 Stunden später testete der VfB gegen den Oberligisten SV Oberachern. Dabei zogen sich die Zwetschgenstädter achtbar aus der Affäre und unterlagen lediglich mit 0:1. Gabriel Gallus erzielte per Foulelfmeter den einzigen Treffer des Tages. VfR Bischweier - Rastatter SC/DJK 2:6. Der Gastgeber spielte zu Beginn mutig mit, hatte selbst einige gute Gelegenheiten, die jedoch nicht genutzt wurden. Der RSC dagegen blieb vor dem Tor eiskalt und verwertete seine drei Möglichkeiten zu drei Toren. In der zweiten Halbzeit zeigte der VfR Moral und machte die Partie durch einen Doppelschlag wieder spannend. Danisi verwandelte zunächst einen Foulelfmeter (65.), zwei Minuten später verkürzte Kopp. Der Landesligist legte eine Schippe drauf und kam in den letzten zehn Minuten noch zu drei Treffern. Tore: 0:1 Mugnos (29.), Babik (39.), 0:3 Hildenbrand (45.), 1:3 Danisi (65./FE), 2:3 Kopp (67.), 2:4 Majher (80.), 2:5 Bulut (85.), 2:6 Tanguy (88.). FSV Kappelrodeck/Wald. - SV Bühlertal 1:5. Bühlertal machte kurzen Prozess mit dem Bezirksligisten. Bereits nach sechs Minuten geriet der FSV durch ein Eigentor von Armin Fischer auf die Verliererstraße. Bei einer konsequenteren Chancenverwertung hätte Bühlertal durchaus noch höher gewinnen können. Tore: 0:1 Fischer (6./ET), 0:2Westermann (18.), 0:3 Fritz (30.), 0:4 J. Knobelspies (65.), 0:5 S. Keller (87.), 1:5 Müller (89.)(rap)

