Aufholjagd kommt zu spät Der MSC Taifun Mörsch und der MSC Ubstadt-Weiher stehen im Endspiel um den ADAC-Motoball-Pokal 2017. Am frühen Samstagabend machte der MSC Taifun Mörsch vor rund 200 Zuschauern den Sack gegen den MBV Budel endgültig zu. Nach dem 11:3-Hinspielsieg gewann Mörsch auch das Rückspiel mit 13:4. Nach 20 Minuten führten die Hausherren durch Tore von Ali Topkaya (3., 9.) und Manuel Fitterer (20.) mit 3:0. Bis zur Halbzeit baute der Favorit die Führung auf 8:1 aus. Marcel Batrenik (21., 29.) und Patrick Palach (22., 32., 34.) erzielten die Tore für den MSC. Für Budel war Stan Looijmans in der 36. Minute erfolgreich. Im dritten Viertel baute Batrenik den Vorsprung auf 9:1 aus. Carlo van Geltrop verkürzte auf 9:2, ehe Fitterer später den alten Abstand wieder herstellte. Im letzten Viertel machten dann Justin Tichatschek (63.), Lucca Fuchs (68.) und Robin Faisz (79.) weitere Tore für Mörsch. Bart Hompes (64.) und van Geltrop (69.) trafen für Budel. 4:4 ging das Hinspiel zwischen dem MSC Puma Kuppenheim und dem MSC Ubstadt-Weiher aus. Spannung war also für das Rückspiel am Samstag angesagt und die rund 700 Zuschauer sahen eine bis zum Ende spannende Partie. Mit 6:5 setzte sich der MSC Ubstadt-Weiher schließlich durch. Die Hausherren erwischten den besseren Start und führten dank Toren von Marco Weis (29.) und Kevin Gerber (36.) kurz vor der Halbzeit mit 2:0. Benjamin Walz hielt die Gäste mit dem Anschlusstreffer in der 39. Minute weiter im Spiel. Im dritten Viertel brachte sich der MSC Ubstadt-Weiher vorentscheidend in Führung. Kevin Fröhlich (44.), Weis (47.) und Dominik Hassis (53.) erhöhten auf 5:1. Walz konnte in der 56. Minute erneut verkürzen. Allerdings erzielte Hassis in der 60. Minute das 6:2. Der MSC Ubstadt-Weiher brachte sich durch zwei Unterzahlsituationen selbst noch einmal in Bedrängnis. Der MSC Puma kam durch zwei Walz-Tore (62., 66.) auf 6:4 heran. Kurz vor dem Schlusspfiff gelang dem Puma-Stürmer sogar noch das 6:5 - zu mehr reichte es am Ende nicht mehr. (tm)

