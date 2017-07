Von Hundseck nach San Francisco Als Geschenk zum Jubiläum brachte der Wettergott perfekte Bedingungen auf die Hundseck. So fanden wieder einmal rund 500 Teilnehmer an den beiden Tagen den Weg ins Höhengebiet. Nicht weniger als 50 Jahre Volkslauf Bühlertal wurden dort gefeiert. Die Volkslaufbewegung war im Jahre 1967 gerade erst in der Entstehung und so konnte der TV Bühlertal, der fünf Jahre später ebenfalls sein Debüt als Marathon-Veranstalter gab, die Szene auch überregional mitgestalten. Nachdem man 2016 eine neue Marathonstrecke auswies, konnte man in diesem Jahr zum ersten Mal die Königsdistanz 42,195 Kilometer auch als Staffel für vier Personen in Angriff nehmen. In der Kategorie Mixed ging der Staffel-Sieg an Ralfs Adventure Tours in hervorragenden 3:09:22 Stunden, bei den Männern gewannen die Sportfreunde Lesegruppe (3:27:51). Bei der Jubiläums-Spendenaktion "TV Bühlertal - Rund um den Globus" nahm man die Teilnehmer und Besucher mit auf einen virtuellen Staffellauf rund um die Welt. Bei jedem Zieleinlauf wurden die vom Teilnehmer erlaufenen Kilometer als Teilstrecke hinzuaddiert. Mit Fähnchen auf einer Weltkarte wurden die jeweils erreichten Zwischenziele visualisiert. So konnte man bereits am Samstagabend, nachdem alle Teilnehmer des Halbmarathons im Ziel waren, per Luftlinie vom Austragungsort das 2841 Kilometer entfernte Kairo in Ägypten als Etappenziel festmachen. Letztendlich wurden 9139 Kilometer zurückgelegt, was einer Strecke von Hundseck bis nach San Francisco entspricht. Jeden Kilometer vergoldet der TV Bühlertal mit einer Spende von fünf Cent zugunsten der Sportförderung der Lebenshilfe. Unter dem Motto "Wir sind eins" gingen auch in diesem Jahr über hundert Unterstützer der Lebenshilfe in einheitlichen Shirts an den Start, und setzten damit ein Zeichen für gelebte Inklusion. Ein deutliches Zeichen aus sportlicher Sicht setzte wie erwartet Marcel Krieghoff vom SC Impuls Erfurt. Der 32-Jährige bereitet sich als Mitglied des Deutschen Berglaufkaders gerade auf die Berglauf-Langdistanz-WM in zwei Wochen am Comer See vor. Er nutzte den Schöck-Hornisgrinde-Mara- thon als Formtest. Mit 2:37:31 Stunden und neuer Bestzeit auf der neuen Strecke hätte der Test nicht besser ausfallen können. Zufrieden sagte er im Ziel: "Die Teilnahme war die ideale WM-Vorbereitung für mich, dank des vier-Runden-Kurses und des leicht welligen Profils konnte ich perfekt die Trainingsbelastung steuern." In 2:57:20 Stunden folgte Michael Ohler vom TSV 1886 Kandel auf Platz zwei und Matthias Wagner vom Laufteam Pirmasens in 2:58:58 Stunden. Schnellste Läuferin auf der Marathondistanz war Katia Hirtz (Endurance Shop) in 3:17:20 Stunden. Danach ließen die Frauen lange auf sich warten. Eine Zeit über vier Stunden reichte Katja Stamm (4:09:18/kein Verein) für Platz zwei. Lodi Issa (IBAL/4:12:07) kam als Drittschnellste an. Beim Halbmarathon am Samstag konnte mit Sandra Kist-Boschetti der ausrichtende TV Bühlertal die Siegerin stellen. Obwohl sie aufgrund von Problemen in der Oberschenkelmuskulatur im Training pausieren musste, konnte sich Kist-Boschetti mit 1:34:27 Stunden gegen Britta Müller (VFL Freudenstadt/1:35:17) durchsetzen. Auf Platz drei folgte die aus Kanada stammende Carolyn Murphy in 1:41:03 Stunden. Bei den Herren konnte Vorjahressieger Gabriel Kammerer (SV Irslingen/1:19:39) seinen Titel verteidigen. Der extra aus Warschau angereiste Jacek Bedkowski (Zawisza Stara Kuznia-ASICS FrontRunner Polska/1:19:53) sicherte sich Platz zwei. Mit Roland Gutenkunst vom SC Önsbach wurde ein bekannter Läufer aus der Region in 1:27:21 Stunden Dritter. Einen zweiten Sieg erlief sich Halbmarathon-Gewinnerin Kist-Boschetti in 48:50 Minuten über den Volkslauf (elf Kilometer) bei den Frauen. Auf dem zweiten Platz folgte Heide Bäuerle für "Wir sind eins" in 50:03 Minuten, Heike Hensel vom TV Kappelrodeck wurde in 50:24 Minuten Dritte. In einer ganz starken Führungsgruppe setzte sich Nils Holocher von der LG Farbtex in 38:58 Minuten gegen den Norweger Tobias Opdalshei Baumann (Bodö Friidrettsklubb/39:13) durch. Dritter wurde Tim Weinert (Black Forest Laktatvernichter) in 39:45 Minuten. Im Jubiläumsjahr zog der Veranstalter ein positives Resümee. Der leichte Teilnehmerrückgang zum Vorjahr war durch die terminliche Überschneidung mit anderen Veranstaltungen in der näheren Umgebung absehbar. (red)

