Ottenau bleibt das Aushängeschild

Der Tischtennis Bezirk Rastatt Baden-Baden ist in der im September beginnenden Saison 2017/18 mit vier Mannschaften in den Badenligen vertreten. Die Spvgg Ottenau ist die einzige Männermannschaft in der Liga, bei den Frauen sind mit dem Oberligaabsteiger TTF Rastatt und den beiden Aufsteigerteams des TTV Kappelrodeck und dem TTV Gamshurst drei Teams am Start. In der Männer-Verbandsliga wird der Bezirk weiterhin nur durch die TTF Rastatt repräsentiert, der Landesligameister Spvgg Ottenau II verzichtete durch den Spielerwechsel von Spitzenspieler Leon Biedermann in die erste Badenligamannschaft auf den Aufstieg. Ohne sein Mitwirken wäre das Gastspiel in Südbadens höchster Spielklasse aussichtslos gewesen. Ebenso verzichtete die zweite Frauenmannschaft der TTF Rastatt, die sich in der Landesliga am letzten Spieltag den Meistertitel sicherte, auf den Aufstieg. Mehrere Spielerinnen werden durch Studienausfälle in der ersten Mannschaft aushelfen müssen. So bleiben nach dem Aufstieg von Kappelrodeck und Gamshurst nur der TV Weisenbach und der TTC Iffezheim der Verbandsliga erhalten. Die Spvgg Ottenau II bleibt also trotz Meisterschaft in der Landesliga, zu den etablierten Teams des TTC Rauental und dem TTV Muckenschopf kommen der Bezirksligameister TTV Gamshurst und der Vizemeister TB Gaggenau hinzu. In der Frauen-Landesliga nehmen in der kommenden Runde acht Teams am Spielbetrieb teil.

Spielklasseneinteilung Saison 2017/2018:

Männer:

Badenliga: SV Niklashausen, FT V. 1844 Freiburg II, TV Mosbach, Spvgg Ottenau, TTG EK Oftersheim, TTSF Hohberg, ESV Weil, TTC 95 Odenheim, TTC Singen, DJK Offenburg.

Verbandsliga: TTF Rastatt, TTV Auggen, TTC Mühlhausen, DJK Oberschopfheim, TTSF Hohberg II,

TTG Furtwangen/Schönenbach, DJK Oberharmersbach, TTC Suggental, SV Eichsel, TTV Auggen II, TTC Beuren a.d. Aach.

Landesliga Staffel 1: TB Gaggenau, TTV Gamshurst, TTV Muckenschopf, Spvgg Ottenau II, TTC Rauental, DJK Offenburg II, TTSF Hohberg III, TTC Willstätt, TTC Fessenbach, TTC Seelbach-Schuttertal.

Bezirksliga: TB Bad Rotenfels, TTV Bühlertal, TTC Iffezheim I, TTC Iffezheim II, TTV Kappelrodeck, TV Lichtental, Spvgg Ottenau III, TTF Rastatt II, Rastatter TTC, TTC Rauental II, TV Weisenbach.

Bezirksklasse: TTV Au am Rhein, TTG Bischweier, TTV Bühlertal II, TV Gernsbach, TTC Muggensturm, TV Neuweier, Spvgg Ottenau IV, TuS Sasbachried, TB Sinzheim, SV Weitenung.

Kreisklasse A Staffel 1: TTV Au am Rhein II, TB Bad Rotenfels II, TuS Durmersheim, TV Gernsbach II, TTC Iffezheim III, TTG Ötigheim, Spvgg Ottenau V, Rastatter TTC II, TTC Rauental III.

Kreisklasse A Staffel 2: TTG Achern, TV Bühl, TTV Bühlertal III, TTV Gamshurst II, TTC Iffezheim IV, TTV Kappelrodeck II, TV Lichtental II, TTV Muckenschopf II.

Kreisklasse B Staffel 1: TB Bad Rotenfels III, TTG Bischweier II, TuS Durmersheim II, TB Gaggenau II, TV Gernsbach III, TSV Loffenau, TTC Muggensturm II, TTG Ötigheim II, Spvgg Ottenau VI, Rastatter TTC III, TV Weisenbach II.

Kreisklasse B Staffel 2: TTG Achern II, TV Bühl II, TTV Gamshurst III, TTC Iffezheim V, TV Lichtental III, TTV Muckenschopf III, TTC Muggensturm III, TV Neuweier II, GTM Rheinmünster I, TB Sinzheim II, SV Weitenung II.

Kreisklasse C1: TTV Au am Rhein III, TB Bad Rotenfels IV, TTV Bühlertal IV, TuS Durmersheim III, TV Gernsbach IV, TTV Kappelrodeck III, TTV Muckenschopf IV, Spvgg Ottenau VII, TTF Rastatt III, TuS Sasbachried II. TTC Muggenmsturm IV.

Kreisklasse D 1: TTG Achern III, TTG Bischweier III, SV Weitenung III, TSV Loffenau II, GTM Rheinmünster II, TB Sinzheim III.

Kreisklasse D 2: TTC Iffezheim VI, TTV Gamshurst IV, TTV Kappelrodeck IV, TTF Rastatt IV, Rastatter TTC IV, TV Bühl III, TTV Bühlertal V.

Frauen:

Badenliga: TTF Rastatt, TTV Kappelrodeck, TTV Gamshurst, TV St. Georgen, TV Britzingen, TTC 1946 Weinheim II, TTV Weinheim-West II, VSV Büchig, TTSV Mönchweiler, 1. TTC Ketsch.

Verbandsliga: TV Weisenbach, TTC Iffezheim, TTF Stühlingen II, ESV Weil II, TTC Altdorf, SV Nollingen, SV Kirchzarten, TTC Reute, TTC Steinach, TTC Blumberg, TTC Beuren a.d. Aach.

Landesliga1: DJK Oberharmersbach, TTC Willstätt, TV Bühl, TTC Iffezheim II, TTF Rastatt II, TTC Friesenheim, TTC Nonnenweier, DJK Oberschopfheim.

Bezirksliga: TTV Gamshusrt II, TTC Iffezheim III, TTV Muckenschopf , TTF Rastatt III, Rastatter TTC, GTM Rheinmünster, TV Weisenbach II

Kreisklasse A: TTC Iffezheim IV, TTC Iffezheim V, TTC Muggensturm, TTC Muggensturm II, TTF Rastatt IV, SV Weitenung.(ti)